"Тоттенхэм" легко разобрался с "Кардиффом"
"Тоттенхэм минимум на пару суток вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Кардифф" — 0:3.
Относительно минимальной победы над "Лестером" в субботу в стартовом составе "чаек" появился Бобби Рид, заменив Джуниора Хойлетта.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино тоже сделал одну перестановку, выпустив Данни Роуза на левый фланг обороны вместо Бена Дэвиса.
Первая же атака в матче завершилась голом. На третьей минуте Шон Моррисон пытался выбить мяч от своих ворот подальше, но снаряд попал в Харри Кейна и срикошетил прямо в сетку — 0:1.
"Кардифф" попытался проявить свои хозяйские повадки, но почти сразу же пропустил второй гол. Харри Артер не смог прервать передачу Сон Хен Мина на Кристиана Эриксена, который сделал паузу, а затем пробил низом с линии штрафной в противоход голкиперу — 0:2.
В дальнейшем хозяева оказались лишены мяча. А на 26-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой третий удар в створ и забил третий гол. Это Сон приложился по мячу из под защитника внутри штрафной площади — 0:3.
В остатке тайма "шпоры" лишь нарастили свой процент по владению мячом, уверенно контролируя игру. Такая же игра сохранилась и после перерыва.
Во втором тайме "Тоттенхэм" имел немало моментов, чтобы забить еще, но предпочел не напрягаться. "Кардифф" не наиграл даже на гол престижа.
"Тоттенхэм" в убедительной манере переиграл "Кардифф", доказав, что домашнее поражение от "Вулверхэмптона" стало обидной оплошностью. Благодаря этой победе "шпоры" минимум на пару суток вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.
"Кардифф" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.01.2019 22:25
Просмотров: 833
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Россия запретила ввоз сладостей и водки с украины. Уже и так это говно никто не покупает, а теперь хохлы сами будуд давиться. Ну и хрен с ними.
(ответить)
В гонке2
(ответить)
Кардифф еще после порева от МЮ не отошел.
(ответить)
Всем пох на тотем
(ответить)
Липапуп на троне!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий