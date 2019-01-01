"Тоттенхэм" легко разобрался с "Кардиффом"

"Тоттенхэм минимум на пару суток вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Кардифф" — 0:3.

Относительно минимальной победы над "Лестером" в субботу в стартовом составе "чаек" появился Бобби Рид, заменив Джуниора Хойлетта.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино тоже сделал одну перестановку, выпустив Данни Роуза на левый фланг обороны вместо Бена Дэвиса.



Первая же атака в матче завершилась голом. На третьей минуте Шон Моррисон пытался выбить мяч от своих ворот подальше, но снаряд попал в Харри Кейна и срикошетил прямо в сетку — 0:1.



"Кардифф" попытался проявить свои хозяйские повадки, но почти сразу же пропустил второй гол. Харри Артер не смог прервать передачу Сон Хен Мина на Кристиана Эриксена, который сделал паузу, а затем пробил низом с линии штрафной в противоход голкиперу — 0:2.



В дальнейшем хозяева оказались лишены мяча. А на 26-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой третий удар в створ и забил третий гол. Это Сон приложился по мячу из под защитника внутри штрафной площади — 0:3.



В остатке тайма "шпоры" лишь нарастили свой процент по владению мячом, уверенно контролируя игру. Такая же игра сохранилась и после перерыва.



Во втором тайме "Тоттенхэм" имел немало моментов, чтобы забить еще, но предпочел не напрягаться. "Кардифф" не наиграл даже на гол престижа.



"Тоттенхэм" в убедительной манере переиграл "Кардифф", доказав, что домашнее поражение от "Вулверхэмптона" стало обидной оплошностью. Благодаря этой победе "шпоры" минимум на пару суток вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.



"Кардифф" — "Тоттенхэм". Отчет о матче