"Тоттенхэм" легко разобрался с "Кардиффом"

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм минимум на пару суток вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Кардифф" — 0:3.

Относительно минимальной победы над "Лестером" в субботу в стартовом составе "чаек" появился Бобби Рид, заменив Джуниора Хойлетта.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино тоже сделал одну перестановку, выпустив Данни Роуза на левый фланг обороны вместо Бена Дэвиса.

Первая же атака в матче завершилась голом. На третьей минуте Шон Моррисон пытался выбить мяч от своих ворот подальше, но снаряд попал в Харри Кейна и срикошетил прямо в сетку — 0:1.

"Кардифф" попытался проявить свои хозяйские повадки, но почти сразу же пропустил второй гол. Харри Артер не смог прервать передачу Сон Хен Мина на Кристиана Эриксена, который сделал паузу, а затем пробил низом с линии штрафной в противоход голкиперу — 0:2.

В дальнейшем хозяева оказались лишены мяча. А на 26-й минуте "Тоттенхэм" нанес свой третий удар в створ и забил третий гол. Это Сон приложился по мячу из под защитника внутри штрафной площади — 0:3.

В остатке тайма "шпоры" лишь нарастили свой процент по владению мячом, уверенно контролируя игру. Такая же игра сохранилась и после перерыва.

Во втором тайме "Тоттенхэм" имел немало моментов, чтобы забить еще, но предпочел не напрягаться. "Кардифф" не наиграл даже на гол престижа.

"Тоттенхэм" в убедительной манере переиграл "Кардифф", доказав, что домашнее поражение от "Вулверхэмптона" стало обидной оплошностью. Благодаря этой победе "шпоры" минимум на пару суток вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.

"Кардифф" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Кардифф, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 22:25

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  1. mata-hazard 01.01.2019 23:54 # mata-hazard
    Россия запретила ввоз сладостей и водки с украины. Уже и так это говно никто не покупает, а теперь хохлы сами будуд давиться. Ну и хрен с ними.

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  2. chebrec 01.01.2019 23:00 # chebrec
    В гонке2

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  3. brown-ale 01.01.2019 22:54 # brown-ale
    Кардифф еще после порева от МЮ не отошел.

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  4. fowler9 01.01.2019 22:50 # fowler9
    Всем пох на тотем

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  5. skychnie-oboi 01.01.2019 22:31 # skychnie-oboi
    Липапуп на троне!

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