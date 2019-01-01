Эмери хочет подписать одного-двух новичков в январе
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о своем желании подписать одного-двух игроков в зимнее трансферное окно.
В 21 матче этого сезона Премьер-Лиги "канониры" пропустили пугающее количество мячей — 31. С конца сентября команда Эмери лишь однажды сохранила свои ворота на замке в рамках чемпионата.
После победы 4:1 над "Фулхэмом" Эмери подтвердил, что надеется укрепить состав своей команды в январе. Одной из целей "Арсенала" называется Гари Кэхилл, и Унаи не стал опровергать свой интерес к капитану "Челси", когда его напрямую об этом спросили.
"Менять состав и делать его лучше в зимнее трансферное окно никогда не бывает легко. Однако клуб работает над этим, мы рассматриваем различные варианты. Если рынок предоставит там такие возможности, мы подпишем одного-двух игроков. Но это будет непросто", — цитирует Эмери Evening Standard.
01.01.2019 22:00
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