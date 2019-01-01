Мартинес не уверен, что Азару стоит переходить в "Реал"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес усомнился, что переход в "Реал" стал бы правильным шагом для плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Еще на старте сезона Азар признался, что разрывается между своей мечтой о "Реале" и новым контрактом с "Челси". Эден колеблется до сих пор, недавно объявив, что примет решение о своем будущем только по окончании кампании.



Грядущим летом у 27-летнего бельгийца останется всего 12 месяцев по соглашению с "синими", что упрощает осуществление этого трансфера для "Реала", однако Мартинес не уверен, что Азару стоит уезжать в Мадрид.



"Я не знаю, пойдет ли ему на пользу новый вызов. Он знает, как сильно его любят в "Челси", и между ним и Маурицио Сарри есть особая химия. Кроме того, он получает удовольствие от игры за "Челси", где он достиг исключительного уровня".



"У меня нет уверенности, что ему подойдет новый проект. Я убежден, что он может раскрыться по-новому и в своем нынешнем клубе", — сообщил Мартинес HLN.