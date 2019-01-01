"Арсенал" разгромил "Фулхэм"
"Арсенал" начал 2019 год с разгромной победы над самой пропускающей команды Премьер-Лиги "Фулхэмом" — 4:1.
На поражение 5:1 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал тремя перестановками, убрав из состава Штефана Лихтштайнера, Лукаса Торрейру и Аарона Рэмси и выпустив вместе них Лорана Косьелни, Маттео Гендузи и Александра Лакасетта. Месут Озил в заявку вновь не попал.
В стартовый состав "дачников" вернулись Максим Ле Маршан, Ибраима Сиссе, Райан Сессеньон и Андре Шюррле, заменив Алфи Моусона, Калума Чемберса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.
Хозяева "Эмирейтс" сразу же взяли инициативу в свои руки и принялись владеть мячом, но атаковали настолько безыдейно, что никакой остроты не создавали.
Первый голевой момент в матче создал "Фулхэм". На 15-й минуте Сессеньон получил передачу из центра поля, убежал от Косьелни и вышел один на один с Берндом Лено, но просто не попал в створ.
В середине тайма Сессеньон вновь мог открывать счет. Шюррле с левого края штрафной вырезал передачу на линию вратарской, где Райан непостижимым образом промахнулся мимо мяча.
Возмездие для "дачников" за их промахи наступило на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби с левого фланга выполнил заброс к воротам на Гранита Джаку, который, оказавшись без опеки, областью паха остановил мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.
В остатке тайма шла достаточно открытая игра, со значительным преимущество хозяев. У гостей Александар Митрович отметился опаснейшим ударом головой, но Лено остановил мяч на линии ворот. У "Арсенала" могли отличиться Джака и Обамеянг, однако выстрел первого был заблокирован, второго — получился неточным.
Несмотря на игровой перевес "канониров", счет оставался скользким. Однако это упущение было исправлено на 55-й минуте, когда Обамеянг коротким пасом разрезал оборону "Фулхэма", а Колашинац, адресат передачи, не стал бить с острого угла, а отдал в центр штрафной на свободного Лакасетта — 2:0.
На 58-й минуте Лакасетт мог сделать счет разгромным, выйдя один на один, чуть правее центра, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил свою команду.
После второго гола "Арсенал" быстро успокоился — и напрасно, потому что "Фулхэм" руки не опустил и на 69-й минуте воспользовался расслабленностью соперника. Вышедший на замену Торрейра был обезврежен Сери, и Жан-Мишель тут же организовал контратаку, в завершении которой Абубакар Камара замкнул прострел Сессеньона на пустые ворота — 2:1.
"Дачники" поверили, что этот матч еще можно спасти, и принялись рисковать. "Канониры" вовремя вернулись в игру и, получив свободное пространство для ответных атак, вновь сделали счет комфортным на 79-й минуте, когда Аарон Рэмси сыграл на добивании после попадания Обамеянга в штангу — 3:1.
После гола Рэмси успокоились уже обе команды — за исключением Обамеянга, который не пожелал уходить с поля без гола. На 83-й минуте рикошет от защитника помог Пьер-Эмерику поразить ворота ударом с дальнего края штрафной — 4:1.
"Арсенал" слегка реабилитировался за разгромное поражение от "Ливерпуля", но даже против аутсайдера показал ужасную игру в обороне. К счастью для "канониров", оборона "Фулхэма" — самой пропускающей команды дивизиона — оказалась еще хуже.
"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче
01.01.2019 19:55
Просмотров: 376
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сесиньен кретин билять должен был двушку отгружать(((( Обама ленивый ниггер привык в Бундеслиге вату кататься, ему золотую бутсу не видать.
(ответить)
Позорный отскок Арсосала. Счёт абсолютно не по игре. Ну да похуй, все равно гг выше четвёртого места ничего не светит))
(ответить)
Ислам, вернись
это же посленовогодние шутки, не более
(ответить)
С Новым годом ёпта!
(ответить)
Ожидаемо на изи вынесли дачников, не зря же отдыхали 5 дней, Джака затащил в очередном матче, ну что за топарь, Ауба нубас, таким макаром фартовик Сосалах его в гонке обгонит блеать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий