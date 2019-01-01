"Арсенал" разгромил "Фулхэм"

"Арсенал" начал 2019 год с разгромной победы над самой пропускающей команды Премьер-Лиги "Фулхэмом" — 4:1.

На поражение 5:1 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал тремя перестановками, убрав из состава Штефана Лихтштайнера, Лукаса Торрейру и Аарона Рэмси и выпустив вместе них Лорана Косьелни, Маттео Гендузи и Александра Лакасетта. Месут Озил в заявку вновь не попал.



В стартовый состав "дачников" вернулись Максим Ле Маршан, Ибраима Сиссе, Райан Сессеньон и Андре Шюррле, заменив Алфи Моусона, Калума Чемберса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.



Хозяева "Эмирейтс" сразу же взяли инициативу в свои руки и принялись владеть мячом, но атаковали настолько безыдейно, что никакой остроты не создавали.



Первый голевой момент в матче создал "Фулхэм". На 15-й минуте Сессеньон получил передачу из центра поля, убежал от Косьелни и вышел один на один с Берндом Лено, но просто не попал в створ.



В середине тайма Сессеньон вновь мог открывать счет. Шюррле с левого края штрафной вырезал передачу на линию вратарской, где Райан непостижимым образом промахнулся мимо мяча.



Возмездие для "дачников" за их промахи наступило на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби с левого фланга выполнил заброс к воротам на Гранита Джаку, который, оказавшись без опеки, областью паха остановил мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.



В остатке тайма шла достаточно открытая игра, со значительным преимущество хозяев. У гостей Александар Митрович отметился опаснейшим ударом головой, но Лено остановил мяч на линии ворот. У "Арсенала" могли отличиться Джака и Обамеянг, однако выстрел первого был заблокирован, второго — получился неточным.



Несмотря на игровой перевес "канониров", счет оставался скользким. Однако это упущение было исправлено на 55-й минуте, когда Обамеянг коротким пасом разрезал оборону "Фулхэма", а Колашинац, адресат передачи, не стал бить с острого угла, а отдал в центр штрафной на свободного Лакасетта — 2:0.



На 58-й минуте Лакасетт мог сделать счет разгромным, выйдя один на один, чуть правее центра, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил свою команду.



После второго гола "Арсенал" быстро успокоился — и напрасно, потому что "Фулхэм" руки не опустил и на 69-й минуте воспользовался расслабленностью соперника. Вышедший на замену Торрейра был обезврежен Сери, и Жан-Мишель тут же организовал контратаку, в завершении которой Абубакар Камара замкнул прострел Сессеньона на пустые ворота — 2:1.



"Дачники" поверили, что этот матч еще можно спасти, и принялись рисковать. "Канониры" вовремя вернулись в игру и, получив свободное пространство для ответных атак, вновь сделали счет комфортным на 79-й минуте, когда Аарон Рэмси сыграл на добивании после попадания Обамеянга в штангу — 3:1.



После гола Рэмси успокоились уже обе команды — за исключением Обамеянга, который не пожелал уходить с поля без гола. На 83-й минуте рикошет от защитника помог Пьер-Эмерику поразить ворота ударом с дальнего края штрафной — 4:1.



"Арсенал" слегка реабилитировался за разгромное поражение от "Ливерпуля", но даже против аутсайдера показал ужасную игру в обороне. К счастью для "канониров", оборона "Фулхэма" — самой пропускающей команды дивизиона — оказалась еще хуже.



"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче