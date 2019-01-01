"Арсенал" разгромил "Фулхэм"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" начал 2019 год с разгромной победы над самой пропускающей команды Премьер-Лиги "Фулхэмом" — 4:1.

На поражение 5:1 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Унаи Эмери отреагировал тремя перестановками, убрав из состава Штефана Лихтштайнера, Лукаса Торрейру и Аарона Рэмси и выпустив вместе них Лорана Косьелни, Маттео Гендузи и Александра Лакасетта. Месут Озил в заявку вновь не попал.

В стартовый состав "дачников" вернулись Максим Ле Маршан, Ибраима Сиссе, Райан Сессеньон и Андре Шюррле, заменив Алфи Моусона, Калума Чемберса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.

Хозяева "Эмирейтс" сразу же взяли инициативу в свои руки и принялись владеть мячом, но атаковали настолько безыдейно, что никакой остроты не создавали.

Первый голевой момент в матче создал "Фулхэм". На 15-й минуте Сессеньон получил передачу из центра поля, убежал от Косьелни и вышел один на один с Берндом Лено, но просто не попал в створ.

В середине тайма Сессеньон вновь мог открывать счет. Шюррле с левого края штрафной вырезал передачу на линию вратарской, где Райан непостижимым образом промахнулся мимо мяча.

Возмездие для "дачников" за их промахи наступило на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби с левого фланга выполнил заброс к воротам на Гранита Джаку, который, оказавшись без опеки, областью паха остановил мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:0.

В остатке тайма шла достаточно открытая игра, со значительным преимущество хозяев. У гостей Александар Митрович отметился опаснейшим ударом головой, но Лено остановил мяч на линии ворот. У "Арсенала" могли отличиться Джака и Обамеянг, однако выстрел первого был заблокирован, второго — получился неточным.

Несмотря на игровой перевес "канониров", счет оставался скользким. Однако это упущение было исправлено на 55-й минуте, когда Обамеянг коротким пасом разрезал оборону "Фулхэма", а Колашинац, адресат передачи, не стал бить с острого угла, а отдал в центр штрафной на свободного Лакасетта — 2:0.

На 58-й минуте Лакасетт мог сделать счет разгромным, выйдя один на один, чуть правее центра, но пробил бесхитростно, и голкипер выручил свою команду.

После второго гола "Арсенал" быстро успокоился — и напрасно, потому что "Фулхэм" руки не опустил и на 69-й минуте воспользовался расслабленностью соперника. Вышедший на замену Торрейра был обезврежен Сери, и Жан-Мишель тут же организовал контратаку, в завершении которой Абубакар Камара замкнул прострел Сессеньона на пустые ворота — 2:1.

"Дачники" поверили, что этот матч еще можно спасти, и принялись рисковать. "Канониры" вовремя вернулись в игру и, получив свободное пространство для ответных атак, вновь сделали счет комфортным на 79-й минуте, когда Аарон Рэмси сыграл на добивании после попадания Обамеянга в штангу — 3:1.

После гола Рэмси успокоились уже обе команды — за исключением Обамеянга, который не пожелал уходить с поля без гола. На 83-й минуте рикошет от защитника помог Пьер-Эмерику поразить ворота ударом с дальнего края штрафной — 4:1.

"Арсенал" слегка реабилитировался за разгромное поражение от "Ливерпуля", но даже против аутсайдера показал ужасную игру в обороне. К счастью для "канониров", оборона "Фулхэма" — самой пропускающей команды дивизиона — оказалась еще хуже.

"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 19:55

Количество просмотров Просмотров: 376

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ska-skvo 01.01.2019 20:07 # ska-skvo
    Сесиньен кретин билять должен был двушку отгружать(((( Обама ленивый ниггер привык в Бундеслиге вату кататься, ему золотую бутсу не видать.

    (ответить)

  2. slash-lfc 01.01.2019 20:04 # slash-lfc
    Позорный отскок Арсосала. Счёт абсолютно не по игре. Ну да похуй, все равно гг выше четвёртого места ничего не светит))

    (ответить)

  3. don-antonio 01.01.2019 20:03 # don-antonio
    Ислам, вернись
    это же посленовогодние шутки, не более

    (ответить)

  4. sobersid 01.01.2019 20:02 # sobersid
    С Новым годом ёпта!

    (ответить)

  5. reams 01.01.2019 19:58 # reams
    Ожидаемо на изи вынесли дачников, не зря же отдыхали 5 дней, Джака затащил в очередном матче, ну что за топарь, Ауба нубас, таким макаром фартовик Сосалах его в гонке обгонит блеать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: