Робертсон: "Этот выезд на "Этихад" не будет похож на предыдущий"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон предупредил, что выезд к "Манчестер Сити" в четверг не будет похож на последнюю встречу этих команд на "Этихад".
Последний раз "красные" гостили у "горожан" в апреле в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Проиграв первый матч на "Энфилде" со счетом 3:0, "Сити" был вынужден сильно рисковать в ответной встрече.
Тот риск не оправдал себя, и "Ливерпуль" снова победил — 1:2. На сей раз, уверен Робертсон, игра будет другой.
"Разница между предстоящим матчем и тем матчем Лиги Чемпионов заключается в том, что тогда им требовалось побеждать с перевесом в четыре гола или вроде того. В четверг им будет достаточно забить на один мяч больше, чем мы".
"Послушайте, у них великолепная команда, очень опытная команда, и они уже проходили все это. Они выигрывали титул, тогда как мы никогда этого не делали. В этом отношении они опытнее нас, но мы все равно предвкушаем матч".
"Мы в хорошей форме, а им нужна только победа. Мы будем помнить об этом, но нам нужно сыграть в свою лучшую игру, и если нам это удастся, мы сможем создать проблемы любой команде", — цитирует Робертсона Evening Standard.
01.01.2019 19:00
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Последние комментарии:
будет крутой матч походу, ппц какой важный для Сити
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ППППППфффффффффф
Кто это вообщеее????Уахахахахаххаха
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