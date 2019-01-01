Фабрегас будет готов уйти из "Челси", сыграв еще один матч

Полузащитник Сеск Фабрегас планирует сыграть еще один матч за "Челси", прежде чем покинет лондонский клуб в этом месяце.

С начала сезона Фабрегас отметился только одним появлением в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги. Роль дублера Жоржиньо не устраивает 31-летнего испанца, привыкшего играть каждую неделю.



И хотя контракт Фабрегаса с "Челси" истекает уже следующим летом, Сеск не собирается дожидаться окончания сезона и планирует покинуть "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно.



Но сперва, утверждает The Telegraph, Фабрегас хочет достичь одной важной для себя цели — 500 сыгранных матчей за английские клубы. До этого рубежа экс-капитану "Арсенала" остается всего один поединок, которым для него может стать уже встреча с "Саутгемптоном" в среду.



За время выступлений в Англии Фабрегас выиграл все возможные трофеи на внутренней арене, включая два чемпионских титула с "Челси". Сейчас Сеск является вторым лучшим ассистентом в истории Премьер-Лиги, уступая только легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу.



Фабрегас не собирается сидеть на лавке после всех этих достижений и уже в январе готов сменить клуб. Среди претендентов на бывшего игрока "Барселоны" значатся "Милан" и "Монако".