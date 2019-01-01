Салах, Мане и Обамеянг поспорят за звание лучшего футболиста Африки 2018 года
Нападающие Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" составили итоговый шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста Африки по итогам 2018 года.
Напомним, в изначальном списке Африканской конфедерации футбола (КАФ) значились 34 номинанта, включая также Рияда Махреза, Алекса Ивоби, Наби Кейта, Идриссу Гейе и Уилфрида Заху.
За одну неделю до вручения награды КАФ урезала список до трех игроков. Египтянин Салах, признанный лучшим футболистом Африки в прошлом году, является фаворитом и на сей раз.
Если Мохамед опередит сенегальца Мане и габонца Обамеянга, то станет всего лишь четвертым игроком в истории, сумевшим взять эту престижную индивидуальную награду два года подряд — после сенегальца Эль-Хаджи Диуфа, камерунца Самюэля Это'О и ивуарийца Яя Туре.
Добавим, что в прошлом году Мане занял в голосовании второе место, в позапрошлом — третье. Обамеянг может похвастать тем, что попадает в топ-3 номинантов уже пятый раз подряд, что прежде удавалось лишь Туре и ганцу Майклу Эссьену.
01.01.2019 16:00
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Обама точно возьмет))
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тут заранее уже все известно
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Ливерпульские топари.
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