Салах, Мане и Обамеянг поспорят за звание лучшего футболиста Африки 2018 года

Садио Мане и Мохамед Салах Нападающие Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" составили итоговый шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего футболиста Африки по итогам 2018 года.

Напомним, в изначальном списке Африканской конфедерации футбола (КАФ) значились 34 номинанта, включая также Рияда Махреза, Алекса Ивоби, Наби Кейта, Идриссу Гейе и Уилфрида Заху.

За одну неделю до вручения награды КАФ урезала список до трех игроков. Египтянин Салах, признанный лучшим футболистом Африки в прошлом году, является фаворитом и на сей раз.

Если Мохамед опередит сенегальца Мане и габонца Обамеянга, то станет всего лишь четвертым игроком в истории, сумевшим взять эту престижную индивидуальную награду два года подряд — после сенегальца Эль-Хаджи Диуфа, камерунца Самюэля Это'О и ивуарийца Яя Туре.

Добавим, что в прошлом году Мане занял в голосовании второе место, в позапрошлом — третье. Обамеянг может похвастать тем, что попадает в топ-3 номинантов уже пятый раз подряд, что прежде удавалось лишь Туре и ганцу Майклу Эссьену.


Метки Арсенал, КАФ, Ливерпуль, Мане, награды, Обамеянг, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 16:00

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  1. iskander8sg 01.01.2019 16:57 # iskander8sg
    Обама точно возьмет))

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  2. blackdreamer 01.01.2019 16:42 # blackdreamer
    тут заранее уже все известно

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  3. slash-lfc 01.01.2019 16:14 # slash-lfc
    Ливерпульские топари.

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