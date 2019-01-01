Аарон Рэмси предпочитает "Ювентус"

"Ювентус" остается наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры для полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси.

Накануне авторитетное издание BBC сообщило, что Рэмси пока не принял никакого решения относительно своего будущего и в этом месяце, помимо "Ювентуса", также планирует переговорить с "Баварией", "Интером", ПСЖ и "Реалом".



Однако Sky Sports стало известно от своих источников, что из всех вариантов 28-летний валлиец по-прежнему предпочитает чемпионов Серии А. "Ювентус" привлекателен для Аарона и по спортивным, и по финансовым соображениям.



Поскольку контракт Рэмси с "Арсеналом" истекает в конце сезона, Аарон волен уже сейчас заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов. Наверняка, "Ювентус" постарается поскорее решить вопрос с будущим игрока.



Добавим, что Рэмси является главным старожилом в команде Унаи Эмери. После своего перехода из "Кардиффа" в 2008 году Аарон сыграл 352 матча и забил 60 голов, трижды завоевав Кубок Англии с "Арсеналом".