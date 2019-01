Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Костасу Маноласу и Калиду Кулибали. "Ювентус" лидирует в борьбе за Аарона Рэмси. Клубы Премьер-Лиги сражаются за Тэмми Абрахэма. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" обозначил "явный" интерес к защитнику "Ромы" Костасу Маноласу. (Tuttomercatoweb)



"Юнайтед" подумывает о том, чтобы предложить 107 миллионов фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд хочет остаться на "Олд Траффорд", а потому откажет "Реалу". (The Sun)



"Юнайтед" может возобновить интерес к капитану "Ньюкасла" Джамаалу Ласселлсу. (Daily Mirror)



"Ювентус" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси и готов платить валлийцу 138 тыс. фунтов в неделю. (Tuttosport)



"Арсенал" готов отпустить Рэмси в январе только за 40 млн. фунтов, несмотря на истекающий в конце сезона контракт Аарона. (Daily Mirror)



"Челси" готов отказаться от приобретения плеймейкера "Реала" Иско за 75 млн. фунтов. (The Sun)



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм привлек интерес "Вулверхэмптона", "Хаддерсфилда", "Бернли" и "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



Защитник "Челси" Итан Ампаду может отправиться в аренду в "Дерби". (Daily Express)



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле может уехать в январе в Китай. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" хочет арендовать полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньяму. (Daily Mail)



Полузащитник "Данди" и сборной Финляндии Глен Камара может перейти в "Кардифф". (Herald)



Другое



Неожиданным кандидатом на роль нового главного тренера "Юнайтед" стал Марко Розе из австрийского "Ред Булл". (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что играет с электронным чипом в плече, чтобы доказать неправоту людей, которые сомневаются в нем. (The Telegraph)



Новым исполнительным директором Премьер-Лиги может стать Тим Дэви с BBC или Том Беттс с ITV. (The Guardian)



Вернувшийся в ворота "Бернли" Том Хитон назвал конкурента по позиции Джо Харта лучшим игроком команды в первой половине сезона. (Daily Mail)