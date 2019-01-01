Виллиан надеется, что "Челси" подпишет новый контракт с Давидом Луисом

Вингер "Челси" Виллиан призвал свой клуб заключить новый контракт с защитником Давидом Луисом.

После назначения Маурицио Сарри главным тренером Луис вернулся в стартовый состав "синих", сыграв 19 из 20 матчей команды в этом сезоне Премьер-Лиги, причем все 19 — с первых минут.



Однако действующий контракт 31-летнего бразильца истекает уже через полгода, а в прессе ходят упорные слухи, что Давид покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.



Луис в любом случае может рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев, как то предусматривает политика "Челси" в отношении возрастных игроков, и Виллиан надеется, что вскоре клуб продлит сотрудничество с его соотечественником.



"Конечно, я хочу этого. Давайте посмотрим, захочет ли клуб сохранить его. Думаю, они хотят этого. Лично я хочу, чтобы он остался".



"Давид обладает большим мастерством и умеет делать эти пасы, как в матче с "Пэлас". Это был не первый раз, когда он сделал такое. Пару матчей назад он уже пытался вывести игроков на удар похожим образом. В этот раз ему удалось, и мы забили гол", — цитирует Виллиана Daily Mail.