Сульшер: "Санчесу не терпится сыграть"

Тренер Оле Гуннар Сульшер уверен, что нападающему Алексису Санчесу не терпится сыграть за обновленный "Манчестер Юнайтед".

С приходом Сульшера на тренерский мостик "красные дьяволы" принялись играть в яркий и атакующий футбол, который сильно контрастирует с тем унылым и осторожным стилем, что исповедовала команда при Жозе Моуриньо.



По слухам, у Санчеса были большие претензии к тактике Моуриньо, поэтому, уверен Сульшер, Алексис будет рад изменению игры "Юнайтед".



"Думаю, он тот игрок, который сможет извлечь выгоду из игры, где есть движение, ротация, постоянная смена мест. Чем больше ты комбинируешь, тем чаще ты доставляешь мяч к чужим воротам. Он станет ценным усилением для нас".



"Думаю, ему и самому не терпится сыграть. Это определенно так и выглядело в субботу на тренировке. Он забил несколько славных голов, и это воодушевляет".



"Он хорошо занимался последние дни и хотел сыграть еще с "Борнмутом", но мы должны были проявить осторожность, ведь он пропустил месяц".



"Да, он примет участие в матче с "Ньюкаслом". Он тот человек, который хочет постоянно играть. Он уже рвется в бой", — цитирует Сульшера The Telegraph.