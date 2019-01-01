21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Защитники Арсенала Во вторник 1 января тремя поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 15:30

К Новому году первая шестерка Премьер-Лиги воссоединилась в привычном для себя сочетании. "Эвертон" и "Лестер" вправе претендовать на звание "лучших из оставшихся", если это можно так назвать. Цель пробиться в еврокубки выглядит вполне реалистичной для тех и других, и очный матч будет иметь для этого не последнее значение. "Ириски" выиграли четыре из пяти последних встреч с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон оправился после ушиба. У Адемолы Лукмана проблемы с лодыжкой, и его участие в матче под вопросом.

"Лестеру" предстоит оценить состояние Джонни Эванса и Уэса Моргана, которые пропустили матч с "Кардиффом" из-за болезни. Даниэль Амарти и Мэтт Джеймс травмированы.

АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция

Кажется, что впечатляющая 22-матчевая серия "Арсенала" без поражений осталась уже далеко позади. Сейчас у "канониров" новый этап — и довольно неприятный, продолжившийся поражением 5:1 от "Ливерпуля" в субботу. Впрочем, домашний поединок против самой пропускающей команды дивизиона видится прекрасной возможностью для "Арсенала" поправить свои дела и быстро реабилитироваться за неудачу на "Энфилде". За 114 лет "канониры" не проиграли ни одной домашней встречи с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований — 23 победы и пять ничьих.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние колена полузащитника Месута Озила. Начо Монреаль пытается вовремя залечить заднюю поверхность бедра. Роб Холдинг, Генрих Мхитарян и Данни Уэлбек остаются в лазарете.

"Фулхэм", вероятно, надолго потерял Алфи Моусона, получившего травму колена против "Хаддерсфилда". Андре-Франк Замбо-Ангисса может вернуться после повреждения лодыжки.

КАРДИФФ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция

Стоило "Тоттенхэму" громко заявить о своих претензиях на титул, взобравшись на второе место, как последовала оглушительная пощечина — домашнее поражение 1:3 от "Вулверхэмптона" и возвращение на третью позицию. Еще одна осечка может привести к тому, что "шпоры" соскользнут еще ниже, поэтому им важно вовремя взять себя в руки. "Тоттенхэм" выиграл все четыре последних встречи с "Кардиффом" в рамках чемпионата, включая три крайних со счетом 1:0.

В лазарете "Кардиффа" остается Кеннет Зохоре, но Джо Беннетт и Натаниэль Мендес-Лэйнг уже в порядке.

"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Сержа Орье. Ян Вертонген, Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела команде не помогут.


Метки анонс тура

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 10:30

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Последние комментарии:




  1. shymkentski 01.01.2019 12:18 # shymkentski
    С новом годом отбросы, встретить нг фапле это наинизщая точка в плане личной жизни, встретить нг без секса тоже зашквар

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  2. blackdreamer 01.01.2019 12:12 # blackdreamer
    хорошо хоть глорики чолчей и мс сейчас нежатся в объятиях своих парней
    и их нет на фапле
    единственный день в году когда тут только половина пидарасов

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  3. alibekzaarsenal 01.01.2019 12:08 # alibekzaarsenal
    всем привет. не думал что здесь столько непьющих

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  4. electric 01.01.2019 12:06 # electric
    Короче, продолжаю заливать Финляндию. А вы там держитесь!

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  5. alcoholnarco 01.01.2019 12:05 # alcoholnarco
    Новый год только наступил, а ноулиферы уже очередную хуету несут. Заебись начали.

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  6. mikkiynwa 01.01.2019 11:50 # mikkiynwa
    Сколько Наташек сегодня мужьями поменялись и в клубе дали не знакомым мужикам?

    Сколько тысяч?

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  7. chebrec 01.01.2019 11:27 # chebrec
    Это москвобадцы
    Че у вас там деревянный мост рухнул

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  8. fowler9 01.01.2019 11:25 # fowler9
    Бухать как свиньи и обжираться оливье
    И назвали это новым годом

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  9. ratamahatta 01.01.2019 11:19 # ratamahatta
    Лежать, пить ром закусывая оливье и при этом смотря Иронию судьбы - каеф, лучшее первое января
    Балдежно

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  10. beatles-red 01.01.2019 11:16 # beatles-red
    Ну че котакбасы, с Новым годом!

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  11. mikkiynwa 01.01.2019 10:58 # mikkiynwa
    Все алкаши ебучие спят! Просыпайтесь пидарасы!

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  12. chebrec 01.01.2019 10:49 # chebrec
    Камон Челси!!!

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