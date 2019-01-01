21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник 1 января тремя поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 15:30



К Новому году первая шестерка Премьер-Лиги воссоединилась в привычном для себя сочетании. "Эвертон" и "Лестер" вправе претендовать на звание "лучших из оставшихся", если это можно так назвать. Цель пробиться в еврокубки выглядит вполне реалистичной для тех и других, и очный матч будет иметь для этого не последнее значение. "Ириски" выиграли четыре из пяти последних встреч с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон оправился после ушиба. У Адемолы Лукмана проблемы с лодыжкой, и его участие в матче под вопросом.



"Лестеру" предстоит оценить состояние Джонни Эванса и Уэса Моргана, которые пропустили матч с "Кардиффом" из-за болезни. Даниэль Амарти и Мэтт Джеймс травмированы.



АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



Кажется, что впечатляющая 22-матчевая серия "Арсенала" без поражений осталась уже далеко позади. Сейчас у "канониров" новый этап — и довольно неприятный, продолжившийся поражением 5:1 от "Ливерпуля" в субботу. Впрочем, домашний поединок против самой пропускающей команды дивизиона видится прекрасной возможностью для "Арсенала" поправить свои дела и быстро реабилитироваться за неудачу на "Энфилде". За 114 лет "канониры" не проиграли ни одной домашней встречи с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований — 23 победы и пять ничьих.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние колена полузащитника Месута Озила. Начо Монреаль пытается вовремя залечить заднюю поверхность бедра. Роб Холдинг, Генрих Мхитарян и Данни Уэлбек остаются в лазарете.



"Фулхэм", вероятно, надолго потерял Алфи Моусона, получившего травму колена против "Хаддерсфилда". Андре-Франк Замбо-Ангисса может вернуться после повреждения лодыжки.



КАРДИФФ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



Стоило "Тоттенхэму" громко заявить о своих претензиях на титул, взобравшись на второе место, как последовала оглушительная пощечина — домашнее поражение 1:3 от "Вулверхэмптона" и возвращение на третью позицию. Еще одна осечка может привести к тому, что "шпоры" соскользнут еще ниже, поэтому им важно вовремя взять себя в руки. "Тоттенхэм" выиграл все четыре последних встречи с "Кардиффом" в рамках чемпионата, включая три крайних со счетом 1:0.



В лазарете "Кардиффа" остается Кеннет Зохоре, но Джо Беннетт и Натаниэль Мендес-Лэйнг уже в порядке.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Сержа Орье. Ян Вертонген, Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела команде не помогут.