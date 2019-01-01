21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник 1 января тремя поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 15:30
К Новому году первая шестерка Премьер-Лиги воссоединилась в привычном для себя сочетании. "Эвертон" и "Лестер" вправе претендовать на звание "лучших из оставшихся", если это можно так назвать. Цель пробиться в еврокубки выглядит вполне реалистичной для тех и других, и очный матч будет иметь для этого не последнее значение. "Ириски" выиграли четыре из пяти последних встреч с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон оправился после ушиба. У Адемолы Лукмана проблемы с лодыжкой, и его участие в матче под вопросом.
"Лестеру" предстоит оценить состояние Джонни Эванса и Уэса Моргана, которые пропустили матч с "Кардиффом" из-за болезни. Даниэль Амарти и Мэтт Джеймс травмированы.
АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция
Кажется, что впечатляющая 22-матчевая серия "Арсенала" без поражений осталась уже далеко позади. Сейчас у "канониров" новый этап — и довольно неприятный, продолжившийся поражением 5:1 от "Ливерпуля" в субботу. Впрочем, домашний поединок против самой пропускающей команды дивизиона видится прекрасной возможностью для "Арсенала" поправить свои дела и быстро реабилитироваться за неудачу на "Энфилде". За 114 лет "канониры" не проиграли ни одной домашней встречи с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований — 23 победы и пять ничьих.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние колена полузащитника Месута Озила. Начо Монреаль пытается вовремя залечить заднюю поверхность бедра. Роб Холдинг, Генрих Мхитарян и Данни Уэлбек остаются в лазарете.
"Фулхэм", вероятно, надолго потерял Алфи Моусона, получившего травму колена против "Хаддерсфилда". Андре-Франк Замбо-Ангисса может вернуться после повреждения лодыжки.
КАРДИФФ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция
Стоило "Тоттенхэму" громко заявить о своих претензиях на титул, взобравшись на второе место, как последовала оглушительная пощечина — домашнее поражение 1:3 от "Вулверхэмптона" и возвращение на третью позицию. Еще одна осечка может привести к тому, что "шпоры" соскользнут еще ниже, поэтому им важно вовремя взять себя в руки. "Тоттенхэм" выиграл все четыре последних встречи с "Кардиффом" в рамках чемпионата, включая три крайних со счетом 1:0.
В лазарете "Кардиффа" остается Кеннет Зохоре, но Джо Беннетт и Натаниэль Мендес-Лэйнг уже в порядке.
"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Сержа Орье. Ян Вертонген, Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела команде не помогут.
01.01.2019 10:30
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С новом годом отбросы, встретить нг фапле это наинизщая точка в плане личной жизни, встретить нг без секса тоже зашквар
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хорошо хоть глорики чолчей и мс сейчас нежатся в объятиях своих парней
и их нет на фапле
единственный день в году когда тут только половина пидарасов
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всем привет. не думал что здесь столько непьющих
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Короче, продолжаю заливать Финляндию. А вы там держитесь!
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Новый год только наступил, а ноулиферы уже очередную хуету несут. Заебись начали.
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Сколько Наташек сегодня мужьями поменялись и в клубе дали не знакомым мужикам?
Сколько тысяч?
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Это москвобадцы
Че у вас там деревянный мост рухнул
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Бухать как свиньи и обжираться оливье
И назвали это новым годом
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Лежать, пить ром закусывая оливье и при этом смотря Иронию судьбы - каеф, лучшее первое января
Балдежно
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Ну че котакбасы, с Новым годом!
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Все алкаши ебучие спят! Просыпайтесь пидарасы!
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Камон Челси!!!
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