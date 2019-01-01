Сульшер рассказал о влиянии Фергюсона на свою работу

Оле Гунар Сульшер рассказал, какое влияние на него оказывает сэр Алекс Фергюсон с момента назначения временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Сульшер впечатляющим образом начал свою карьеру на "Олд Траффорд" после возвращения из "Мольде", выиграв три матча в Премьер-Лиге и показав футбол в лучших традициях "красных дьяволов".



Согласно слухам, Фергюсон является чуть ли не личным консультантом Сульшера. Впрочем, норвежец и не отрицает, что сэр Алекс в курсе всех его дел.



"Я работал с ним 15 лет. Естественно, что за эти 15 лет он повлиял на меня больше, чем за последнюю неделю".



"Но, конечно, я держу его в курсе событий. Например, вчера он навестил нас, и я думаю, ему было принято посетить тренировочную базу, немного поговорить со всем нами и тренерским штабом. Он воодушевил нас".



"Он знает, что мы — мой штаб — свои для "Манчестер Юнайтед" от головы до пят, и он знает, что до своей последней секунды здесь мы будем делать все, чтобы "Манчестер Юнайтед" был как можно более успешен", — цитирует Сульшера Sky Sports.