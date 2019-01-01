Сульшер рассказал о влиянии Фергюсона на свою работу

Сэр Алекс Фергюсон и Оле Гуннар Сульшер Оле Гунар Сульшер рассказал, какое влияние на него оказывает сэр Алекс Фергюсон с момента назначения временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Сульшер впечатляющим образом начал свою карьеру на "Олд Траффорд" после возвращения из "Мольде", выиграв три матча в Премьер-Лиге и показав футбол в лучших традициях "красных дьяволов".

Согласно слухам, Фергюсон является чуть ли не личным консультантом Сульшера. Впрочем, норвежец и не отрицает, что сэр Алекс в курсе всех его дел.

"Я работал с ним 15 лет. Естественно, что за эти 15 лет он повлиял на меня больше, чем за последнюю неделю".

"Но, конечно, я держу его в курсе событий. Например, вчера он навестил нас, и я думаю, ему было принято посетить тренировочную базу, немного поговорить со всем нами и тренерским штабом. Он воодушевил нас".

"Он знает, что мы — мой штаб — свои для "Манчестер Юнайтед" от головы до пят, и он знает, что до своей последней секунды здесь мы будем делать все, чтобы "Манчестер Юнайтед" был как можно более успешен", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 01.01.2019 12:10 # superglor
    Пока Сульшер тренирует на публике Саф снова принялся за работу в кабинетах.

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  2. zidane8 01.01.2019 12:06 # zidane8
    Солькскьяер часть истории МЮ, не просто наемник как маур.
    Может маур сам слился чтоб получить компенсацию.

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  3. monsieurgood 01.01.2019 10:44 # monsieurgood
    Вот такие люди и нужны клубу. Да что там, всем клубам

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  4. wwwevg 01.01.2019 10:35 # wwwevg
    Чем отличается богатый клуб с историей от просто богатого клуба

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  5. mr-tsoy 01.01.2019 10:29 # mr-tsoy
    Подожди, посмотрим на длинной дистанции как ты справишься

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