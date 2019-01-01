Сульшер рассказал о влиянии Фергюсона на свою работу
Оле Гунар Сульшер рассказал, какое влияние на него оказывает сэр Алекс Фергюсон с момента назначения временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Сульшер впечатляющим образом начал свою карьеру на "Олд Траффорд" после возвращения из "Мольде", выиграв три матча в Премьер-Лиге и показав футбол в лучших традициях "красных дьяволов".
Согласно слухам, Фергюсон является чуть ли не личным консультантом Сульшера. Впрочем, норвежец и не отрицает, что сэр Алекс в курсе всех его дел.
"Я работал с ним 15 лет. Естественно, что за эти 15 лет он повлиял на меня больше, чем за последнюю неделю".
"Но, конечно, я держу его в курсе событий. Например, вчера он навестил нас, и я думаю, ему было принято посетить тренировочную базу, немного поговорить со всем нами и тренерским штабом. Он воодушевил нас".
"Он знает, что мы — мой штаб — свои для "Манчестер Юнайтед" от головы до пят, и он знает, что до своей последней секунды здесь мы будем делать все, чтобы "Манчестер Юнайтед" был как можно более успешен", — цитирует Сульшера Sky Sports.
01.01.2019 10:00
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Последние комментарии:
Пока Сульшер тренирует на публике Саф снова принялся за работу в кабинетах.
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Солькскьяер часть истории МЮ, не просто наемник как маур.
Может маур сам слился чтоб получить компенсацию.
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Вот такие люди и нужны клубу. Да что там, всем клубам
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Чем отличается богатый клуб с историей от просто богатого клуба
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Подожди, посмотрим на длинной дистанции как ты справишься
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