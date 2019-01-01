ПСЖ возобновил интерес к Алдервейрелду

Решение "Тоттенхэма" продлить контракт с Тоби Алдервейрелдом заставило ПСЖ возобновить свой интерес к бельгийскому защитнику.

Самый серьезный интерес к Алдервейрелду существовал еще прошлым летом, однако президент "шпор" Даниэль Леви установил чересчур высокую цену за свою звезду.



На прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что его клуб продлевает контракт Тоби на 12 месяцев — до июня 2020.



Одновременно с этим в контракте 29-летнего бельгийца становится активен пункт о выкупе — следующим летом, от его начала и до момента, когда до закрытия трансферного окна останутся две недели, Тоби будет доступен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, возможность приобрести столь опытного защитника за относительно скромные деньги вновь привлекла внимание парижан, которые находятся в хороших отношениях с Леви.



За последние годы ПСЖ продал в "Тоттенхэм" Сержа Орье и Лукаса Моуру. Возможно, и на этот раз чемпионы Лиги 1 предложат "шпорам" одного из своих игроков — например, правого защитника Тома Менье.