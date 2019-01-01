Клопп: "В матче с "Сити" дистанция между нами не будет иметь значения"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что турнирная ситуация не будет иметь никакого значения, когда в четверг его команда отправится к "Манчестер Сити".

В четверг на "Этихад" сойдутся первая и вторая команды Премьер-Лиги. Коллега Клоппа Хосеп Гвардиола уже заявил, что "горожане" лишатся реальных шансов на титул, если не добьются победы и не смогут сократить свое отставание от вершины таблицы.



Однако над "красными" результат довлеть не будет, уверен Клопп. Юрген просто хочет, чтобы "Ливерпуль" сыграл в свой лучший футбол и взял реванш за поражение здесь в прошлом сезоне со счетом 5:0.



"А как вы сами думаете? Когда мы ездили к "Сити" в прошлом сезоне, думаете, у нас в голове были мысли "мы четвертые, а они первые"?



"Это просто не имеет значения. Мы хотим выиграть этот матч. Мы не смогли выиграть его в прошлом сезоне, но мы хотели этого, и каждый, кто видел ту игру, согласится с этим".



"Единственное, что изменилось — сейчас все вы спрашиваете об этом матче, вот и все. Это не проблема, спрашивайте что пожелаете".



"Не имеет значения, какая дистанция между нами — мы отправимся к "Сити" лишь для того, чтобы постараться сыграть в свой лучший футбол. Я на 100 процентов уверен в этом", — цитирует Клоппа The Independent.