Озил не собирается уходить из "Арсенала" в январе

Полузащитник Месут Озил "категорически исключает" уход из "Арсенала" в зимнее трансферное окно.

За последние полтора месяца Озил сыграл только три матча в Премьер-Лиге. Отсутствие своего самого высокооплачиваемого игрока главный тренер "канониров" Унаи Эмери объяснял то тактическими соображениями, то проблемами со здоровьем.



Например, в матче против "Брайтона" на Boxing Day Эмери снял Озила с игры уже в перерыве. На следующий поединок — поражение 5:1 от "Ливерпуля" — Месут даже не попал в заявку из-за травмы колена.



В прессе уже давно ходят слухи, что Эмери не прочь избавиться от 30-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, однако близкие к Озилу источники сообщили ESPN, что Месут исключает подобный сценарий.



Озил убежден, что все еще сможет вернуть как доверие Эмери, так и место в стартовом составе "Арсенала". А потому Месут не собирается уходить с "Эмирейтс" в январе, даже в аренду.