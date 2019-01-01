Озил не собирается уходить из "Арсенала" в январе

Месут Озил Полузащитник Месут Озил "категорически исключает" уход из "Арсенала" в зимнее трансферное окно.

За последние полтора месяца Озил сыграл только три матча в Премьер-Лиге. Отсутствие своего самого высокооплачиваемого игрока главный тренер "канониров" Унаи Эмери объяснял то тактическими соображениями, то проблемами со здоровьем.

Например, в матче против "Брайтона" на Boxing Day Эмери снял Озила с игры уже в перерыве. На следующий поединок — поражение 5:1 от "Ливерпуля" — Месут даже не попал в заявку из-за травмы колена.

В прессе уже давно ходят слухи, что Эмери не прочь избавиться от 30-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, однако близкие к Озилу источники сообщили ESPN, что Месут исключает подобный сценарий.

Озил убежден, что все еще сможет вернуть как доверие Эмери, так и место в стартовом составе "Арсенала". А потому Месут не собирается уходить с "Эмирейтс" в январе, даже в аренду.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2019 00:05

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  1. osetin-15reg 01.01.2019 00:36 # osetin-15reg
    Сам не праздную,но всех отмечающих-с Новым годом.Желаю чтобы любимая команда вас исключительно всегда радовала,а вам и вашим близким сопутствовало счастье

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  2. chebrec 01.01.2019 00:30 # chebrec
    Подарок на новый год!
    Ыыыыыыыыыыыы

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