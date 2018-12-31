Лингард: "Погба снова стал тем игроком, которого я знаю"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что Поль Погба снова стал тем игроком, которого он знает с юношеских лет.

Стоило Жозе Моуриньо покинуть тренерский мостик "красных дьяволов", как Погба преобразился, забив четыре гола и отдав три результативных передачи в трех матчах Премьер-Лиги.



Лингард, который выигрывал вместе с Полем юношеский Кубок Англии в 2011 году, считает, что Оле Гуннару Сульшеру удалось подобрать ключ к Погба и заставить того показывать свой лучший футбол.



"Он наслаждается своей игрой. Он играет роль, которую ему нравится играть — левого инсайда. Там у него есть свобода, чтобы созидать. На этой позиции он всегда ходит вперед и забивает голы".



"Оле помог ему на 100 процентов. Он вселил в него уверенность и выдал лицензию, чтобы быть свободным, играть в свою игру и делать то, что он умеет делать".



"Я могу уверенно сказать, что вижу Поля, к которому привык. Я играл с ним еще на юношеском уровне, и он снова тот игрок — игрок, которого мы знаем", — цитирует Лингарда Sky Sports.