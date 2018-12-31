"Челси" опубликовал сильные финансовые результаты
"Челси" отчитался о рекордной прибыли в прошлом сезоне — 62 миллиона фунтов.
За прошлый финансовый год, совпадающий с сезоном 2017/18, "синие" заработали 443.4 млн. фунтов — на 22.7 процентов больше, чем годом ранее. Этот показатель тоже является рекордным в истории "Челси".
В этот период клуб со "Стэмфорд Бридж" продал игроков (Диего Коста, Неманья Матич, Ната Аке, Хуан Куадрадо) на 113 млн. фунтов. Кроме того, благодаря возвращению в Лигу Чемпионов "Челси" заработал на телевизионных трансляциях 162 млн. фунтов.
Также в прошлом сезоне "синие" заключили ряд выгодных спонсорских контрактов, в том числе с Carabao, Yokohama Tires и Nike. Это позволило "Челси" увеличить поступления от коммерческой деятельности на 32 млн. фунтов.
Все это помогло "синим" завершить сезон в плюсе с небывалой до сих пор прибылью — 62 млн. фунтов. Стоит отметить, что в этот отчет не вошла компенсация за увольнение Антонио Конте с поста главного тренера.
"Мы заложили прочную основу бизнеса, чтобы поддерживать наше стремление к успеху на футбольном поле", — заявил президент "Челси" Брюс Бак.
31.12.2018 22:00
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Лицемерие
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Продать Морату к чертям и плюсануть его зп к зп Азара.
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С Новым годом Топари!....
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