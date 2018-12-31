"Челси" назвал "Баварии" цену за Хадсон-Одои

"Челси" отклонил предложение "Баварии" свыше 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Каллума Хадсон-Одои.

Напомним, чемпионы Бундеслиги начали торги по 18-летнему англичанину в конце прошлой недели, получив отказ на свое стартовое предложение в 13.5 млн. фунтов.



"Бавария" немедленно увеличила сумму до 20 с небольшим млн. фунтов, но после пары дней раздумий "синие" отклонили и это предложение.



Как стало известно Sky Sports, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов отпустить своего воспитанника только за сумму, близкую к 40 млн. фунтов, хотя изначально "Челси" оценивал Каллума в 22.5 млн. фунтов.



Добавим, что в услугах Хадсон-Одои, чей контракт истекает в конце следующего сезона, также заинтересована дортмундская "Боруссия".