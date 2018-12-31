"Челси" назвал "Баварии" цену за Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" отклонил предложение "Баварии" свыше 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Каллума Хадсон-Одои.

Напомним, чемпионы Бундеслиги начали торги по 18-летнему англичанину в конце прошлой недели, получив отказ на свое стартовое предложение в 13.5 млн. фунтов.

"Бавария" немедленно увеличила сумму до 20 с небольшим млн. фунтов, но после пары дней раздумий "синие" отклонили и это предложение.

Как стало известно Sky Sports, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов отпустить своего воспитанника только за сумму, близкую к 40 млн. фунтов, хотя изначально "Челси" оценивал Каллума в 22.5 млн. фунтов.

Добавим, что в услугах Хадсон-Одои, чей контракт истекает в конце следующего сезона, также заинтересована дортмундская "Боруссия".


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 21:00

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  1. arhangel777 31.12.2018 21:44 # arhangel777
    С Новым годом всех! Но по моему Челси много выпили шампани))) цена завышена в 3 раза за этого ноунейма)))

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