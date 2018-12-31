Рэмси проведет переговоры с пятью европейскими грандами

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси проведет переговоры с пятью большими европейскими клубами в январе: "Баварией", "Интером", "Ювентусом", ПСЖ и "Реалом".

В начале этого сезона "канониры" отозвали свое предложение для Рэмси о новом контракте, посчитав запросы Аарона насчет зарплаты неоправданно высокими.



Таким образом, теперь 28-летний валлиец дожидается истечения своего действующего соглашения в конце сезона. Уже с 1 января Рэмси сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа и даже заключить предварительный контракт.



Как стало известно BBC, на первый месяц 2019 года полузащитник запланировал переговоры с пятью европейскими грандами, но, вопреки сообщениям некоторых изданий, никакого решения относительно своего будущего пока не принял.



Также сообщается, что Рэмси не покинет "Эмирейтс" в январе. Чтобы "Арсенал" отпустил своего главного старожила посреди сезона, потребовалась бы сумма порядка 40 миллионов фунтов, которую никто из заинтересованных в Аароне клубов заплатить не готов.