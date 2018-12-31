Самир Насри стал игроком "Вест Хэма"

Полузащитник Самир Насри официально присоединился к "Вест Хэму" на правах свободного агента, заключив с лондонским клубом контракт до конца сезона.

С наступлением января истекает 18-месячная дисквалификация, которой Насри был наказан ВАДА за запрещенную для футболистов медицинскую процедуру во время своих каникул в Лос-Анджелесе в 2016 году.



Последние несколько недель Самир тренировался с "молотобойцами", а травмы Джека Уилшира, Карлоса Санчеса и Мануэля Лансини помогли Самиру получить краткросрочный контракт по итогам этого просмотра.



Таким образом, 31-летний француз воссоединился с тренером Мануэлем Пеллегрини, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу с "Манчестер Сити".



"Я очень рад приветствовать Самира в "Вест Хэме". Естественно, я хорошо его знаю по нашему совместному периоду в "Манчестер Сити", и я рад, что снова буду с ним работать. Он очень упорно трудился здесь последние недели над улучшением своей формы после длительного периоды без игровой практики, и теперь он нацелен вернуться на свой пик", — сообщил Пеллегрини.



"Ты выбираешь клуб и проект, исходя из амбиций, и я думаю, у "Вест Хэма" есть все, чтобы быть одним из крупнейших клубов Лондона, как минимум. Достаточно сказать, что этот клуб собирает 60 тысяч людей на каждом матче. Мы играем на Олимпийском стадионе. Здесь отличная тренировочная база и владельцы, которые хотят инвестировать в хорошую команду. Здесь есть все, чтобы добиваться больших целей", — сообщил Насри, которому ранее довелось поиграть в Англии и за "Арсенал".