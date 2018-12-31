"Эвертон" отправил Холгейта в "Вест Бромвич"

"Эвертон" согласовал переход своего защитника Мейсона Холгейта в "Вест Бромвич" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

После своего перехода из "Барнсли" в 2015 году Холгейт, способный сыграть правого защитника и центрального защитника, провел 48 матчей за мерсисайдский клуб.



В этом сезоне Мейсон выходил на поле всего шесть раз с учетом всех соревнований, не выдерживая конкуренции с летними новичками "ирисок" Йерри Миной и Куртом Зума.



Поэтому на "Гудисон Парк" было принято решение отправить 22-летнего англичанина за практикой к "дроздам", которые в данный момент занимают третье место в Чемпионшипе, отставая от лидирующего "Лидса" на пять очков.



Добавим, что переход будет зарегистрирован после формального открытия трансферного окна 1 января. Дебютировать за "Вест Бромвич" Холгейт сможет уже в субботнем матче 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана".