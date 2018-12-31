"Эвертон" отправил Холгейта в "Вест Бромвич"

Мейсон Холгейт "Эвертон" согласовал переход своего защитника Мейсона Холгейта в "Вест Бромвич" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

После своего перехода из "Барнсли" в 2015 году Холгейт, способный сыграть правого защитника и центрального защитника, провел 48 матчей за мерсисайдский клуб.

В этом сезоне Мейсон выходил на поле всего шесть раз с учетом всех соревнований, не выдерживая конкуренции с летними новичками "ирисок" Йерри Миной и Куртом Зума.

Поэтому на "Гудисон Парк" было принято решение отправить 22-летнего англичанина за практикой к "дроздам", которые в данный момент занимают третье место в Чемпионшипе, отставая от лидирующего "Лидса" на пять очков.

Добавим, что переход будет зарегистрирован после формального открытия трансферного окна 1 января. Дебютировать за "Вест Бромвич" Холгейт сможет уже в субботнем матче 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана".


Метки аренда, Вест Бромвич, трансферы, Холгейт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 20:00

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  1. ben-arfa 31.12.2018 20:03 # ben-arfa
    Удивительно что так много матчей провел а я впервые о нем слышу. Ну дай бог чтобы выпос топариком.

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