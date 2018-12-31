Эмери заплатит 8 тысяч фунтов за то, что пнул бутылку с водой

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери был оштрафован на 8 тысяч фунтов за то, что пнул бутылку с водой в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".

Напомним, в концовке матча на Boxing Day, завершившегося вничью 1:1, Эмери в расстроенных чувствах пнул бутылку, и та полетела на трибуну, слегка ударив одного из фанатов "чаек".



Унаи немедленно подошел к болельщикам, извинился и пожал руки с пострадавшим, однако вскоре FA обвинила испанского специалиста в неподобающем поведении.



47-летний Эмери свою вину признал и был наказан достаточно скромным штрафом, сообщает BBC. Таким образом, Унаи избежал дисквалификации, которой в 2016 году подвергся экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо за похожую провинность.