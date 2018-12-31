Эмери заплатит 8 тысяч фунтов за то, что пнул бутылку с водой
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери был оштрафован на 8 тысяч фунтов за то, что пнул бутылку с водой в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".
Напомним, в концовке матча на Boxing Day, завершившегося вничью 1:1, Эмери в расстроенных чувствах пнул бутылку, и та полетела на трибуну, слегка ударив одного из фанатов "чаек".
Унаи немедленно подошел к болельщикам, извинился и пожал руки с пострадавшим, однако вскоре FA обвинила испанского специалиста в неподобающем поведении.
47-летний Эмери свою вину признал и был наказан достаточно скромным штрафом, сообщает BBC. Таким образом, Унаи избежал дисквалификации, которой в 2016 году подвергся экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо за похожую провинность.
31.12.2018 19:50
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А за то, что его посадили на Энфилде на бутылку, ему кто-нибудь заплатит?
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Таким образом, Унаи избежал дисквалификации, которой в 2016 году подвергся экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо за похожую провинность.
Вот и двойные стандарты ФА.
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Самая дорогая вода в жизни Эмери.
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Дебил... надо было фаната за горло хватать, тогда бы оправдали
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