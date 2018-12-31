Шакири: "Было приятно узнать, что "Тоттенхэм" проиграл"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири признался, что его команде было приятно узнать об осечке "Тоттенхэма" в матче против "Вулверхэмптона".
Перед своей победой над "Арсеналом" в субботу "красные" узнали, что "Тоттенхэм", несколькими днями ранее ставший их главным преследователем, неожиданно проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3.
И хотя главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп говорил, что не увидел ни одной улыбки в раздевалке по поводу результата "шпор", осечка конкурента порадовали "красных", уверяет Шакири.
"Естественно, это подняло нам настроение. Думаю, любому приятно видеть, когда у команд, преследующих тебя, возникают сложности. Но в конце концов нас заботит только своя игра, мы должны выигрывать свои матчи", — сообщил Шакири Evening Standard.
Также Джердан заверил, что первое место в Премьер-Лиге не является источником дополнительного давления на "Ливерпуль".
"В своей жизни ты всегда находишься под давлением. Даже в футболе — давление везде. А когда ты первый в таблице, каждый хочет обыграть тебя, поэтому каждый матч очень тяжелый".
"Мы просто должны продолжать идти вперед и играть на своем высочайшем уровне. Но чтобы добиться успеха, предстоит проделать еще большой путь", — цитирует Шакири The Independent.
31.12.2018 19:00
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Человек-тумбочка хороша вписался в коллектив, надеюсь во второй половине сезона ещё ярче будет играть. YNWA друзья и с Новым годом!!!
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