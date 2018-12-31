Нил Уорнок не видит в "Тоттенхэме" претендента на титул

Маурисио Почеттино и Нил Уорнок Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что не видит в "Тоттенхэме" претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

На прошлой неделе "шпоры" воспользовались осечкой "Манчестер Сити" и стали главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Правда, уже спустя четыре дня "Тоттенхэм" проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3 и вернулся на третью позицию в таблице.

Уорнок, чья команда принимает "шпор" 1 января, считает, что "Тоттенхэм" действительно хорош — но не настолько, чтобы реально поспорить с "Ливерпулем" и "Сити" за титул.

"Я не думаю, что "Тоттенхэм" является претендентом на титул, но я думаю, они замечательно проводят этот сезон".

"Это немного странно, потому что в обычной ситуации они боролись бы за титул, но в данную минуту есть две невероятные команды".

"Одна из них, "Ливерпуль", просто неудержима. Если они обыграют "Сити" в четверг, то будет сложно представить, что титул возьмет кто-либо другой", — цитирует Уорнока Sky Sports.


Метки Кардифф, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 18:00

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  1. monsieurgood 31.12.2018 18:06 # monsieurgood
    красиво сказал, о красивой команде, играющей в красивый футбол.

    "И кубка нам не нужно,
    Смотря с надеждой в даль:
    Пора уже не за победы и очки,
    А за красоту давать медаль"

    (ответить)

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