Нил Уорнок не видит в "Тоттенхэме" претендента на титул
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что не видит в "Тоттенхэме" претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
На прошлой неделе "шпоры" воспользовались осечкой "Манчестер Сити" и стали главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".
Правда, уже спустя четыре дня "Тоттенхэм" проиграл дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:3 и вернулся на третью позицию в таблице.
Уорнок, чья команда принимает "шпор" 1 января, считает, что "Тоттенхэм" действительно хорош — но не настолько, чтобы реально поспорить с "Ливерпулем" и "Сити" за титул.
"Я не думаю, что "Тоттенхэм" является претендентом на титул, но я думаю, они замечательно проводят этот сезон".
"Это немного странно, потому что в обычной ситуации они боролись бы за титул, но в данную минуту есть две невероятные команды".
"Одна из них, "Ливерпуль", просто неудержима. Если они обыграют "Сити" в четверг, то будет сложно представить, что титул возьмет кто-либо другой", — цитирует Уорнока Sky Sports.
31.12.2018 18:00
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красиво сказал, о красивой команде, играющей в красивый футбол.
"И кубка нам не нужно,
Смотря с надеждой в даль:
Пора уже не за победы и очки,
А за красоту давать медаль"
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