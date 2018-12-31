Рабьо решил, что "Тоттенхэм "ниже его уровня"

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отверг интерес "Тоттенхэма", посчитав, что лондонский клуб не соответствует его амбициям.

Ранее в декабре Вероника Рабьо, мать и агент 23-летнего игрока сборной Франции, объявила, что ее сын принял "твердое и окончательное" решение не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с ПСЖ.



Пресса тут же принялась сватать Адриена в различные клубы, включая "Барселону" и "Ювентус". ESPN стало известно от близкого к полузащитнику источника, что доступностью Рабьо интересовался и "Тоттенхэм".



Однако Рабьо совершенно точно не присоединится к команде Маурисио Почеттино в январе. Дело в том, что запросы игрока по личному контакту оказались чрезмерными для "шпор", а окружение Адриена посчитало, что "Тоттенхэм" — недостаточно сильный клуб для их клиента.