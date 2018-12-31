Рабьо решил, что "Тоттенхэм "ниже его уровня"
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отверг интерес "Тоттенхэма", посчитав, что лондонский клуб не соответствует его амбициям.
Ранее в декабре Вероника Рабьо, мать и агент 23-летнего игрока сборной Франции, объявила, что ее сын принял "твердое и окончательное" решение не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с ПСЖ.
Пресса тут же принялась сватать Адриена в различные клубы, включая "Барселону" и "Ювентус". ESPN стало известно от близкого к полузащитнику источника, что доступностью Рабьо интересовался и "Тоттенхэм".
Однако Рабьо совершенно точно не присоединится к команде Маурисио Почеттино в январе. Дело в том, что запросы игрока по личному контакту оказались чрезмерными для "шпор", а окружение Адриена посчитало, что "Тоттенхэм" — недостаточно сильный клуб для их клиента.
31.12.2018 17:00
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Да в барсу его
Даже форму менять не надо
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Однозначно прав)
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