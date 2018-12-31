Сульшер не винит Байи за красную карточку

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не винит защитника Эрика Байи за красную карточку в матче против "Борнмута".

Пропустив два первых матча Сульшера, в воскресенье Байи все-таки дождался своего шанса от нового тренера и помог "красным дьяволам" одержать победу 4:1 против "вишенок".



Однако за 11 минут до окончания основного времени Эрик получил прямую красную карточку за то, что двумя ногами бросился под Райана Фрэйзера в середине поля.



Теперь игрок сборной Кот-д'Ивуара будет дисквалифицирован на три матча, а Сульшеру достаточно того, что сам Байи осознал свою ошибку.



"Эрик понимает, что это было грубо. Ему не нужно было так поступать. Просто оставайся на своих ногах. Но мы знаем, что парни воодушевлены и хотят поскорее вернуть себе мяч, поэтому иногда ты можешь ошибиться с моментом времени, когда вступаешь в борьбу. Эрик — первый, кто понял, что совершил ошибку", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.