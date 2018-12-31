Мане не будет наказан FA за то, что схватил за горло Лихтштайнера
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане избежал наказания за свою стычку с защитником "Арсенала" Штефаном Лихтштайнером во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде".
В самом начале матча, который завершился убедительной победой "красных" со счетом 5:1, Мане обеими руками схватил Лихтштайнера в области горла в попытке принять пас Фабиньо.
Майкл Оливер зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, назначив штрафной в пользу "канониров". Как сообщает Sky Sports, в своем отчете рефери подтвердил, что четко видел случившееся и сознательно решил не наказывать Садио карточкой.
Таким образом, FA не имеет полномочий, чтобы наказать 26-летнего сенегальца, забившего один из пяти голов своей команды в том матче. Это означает, что Мане сможет сыграть против "Манчестер Сити" в четверг.
31.12.2018 15:00
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Ну ротирование есть жи
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Расизм в отношении белого!!!!
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Тащат конечно колбасу в каждом матче.
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Так Лихтштайнер сам спровоцировал!
Видно же было.
Лихштайнер просто Сабмиссив, ему нравятся такие вещи.
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мерзкий нигро. в цепях ему будет комфортнее
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Надо переименовать клуб который родился 12 лет после Сити и 14 лет после Эвертона на Симулянтпул или Пенальтипул
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Всё правильно. А вот Лихштайнера надо бы дисквалифицировать за то, что не так посмотрел на уголька.
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Давно уже известно что куплен, левые пенки Симулянт сосилох
босы Апл тащит тащит лузерпыль как может
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