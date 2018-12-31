Мане не будет наказан FA за то, что схватил за горло Лихтштайнера

Садио Мане и Штефан Лихтштайнер Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане избежал наказания за свою стычку с защитником "Арсенала" Штефаном Лихтштайнером во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

В самом начале матча, который завершился убедительной победой "красных" со счетом 5:1, Мане обеими руками схватил Лихтштайнера в области горла в попытке принять пас Фабиньо.

Майкл Оливер зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, назначив штрафной в пользу "канониров". Как сообщает Sky Sports, в своем отчете рефери подтвердил, что четко видел случившееся и сознательно решил не наказывать Садио карточкой.

Таким образом, FA не имеет полномочий, чтобы наказать 26-летнего сенегальца, забившего один из пяти голов своей команды в том матче. Это означает, что Мане сможет сыграть против "Манчестер Сити" в четверг.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Мане, Оливер, рефери

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 640

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 31.12.2018 15:39 # mixmaster
    Ну ротирование есть жи

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  2. chebrec 31.12.2018 15:34 # chebrec
    Расизм в отношении белого!!!!

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  3. role-playin 31.12.2018 15:34 # role-playin
    Тащат конечно колбасу в каждом матче.

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  4. mikkiynwa 31.12.2018 15:29 # mikkiynwa
    Так Лихтштайнер сам спровоцировал!

    Видно же было.

    Лихштайнер просто Сабмиссив, ему нравятся такие вещи.

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  5. monsieurgood 31.12.2018 15:10 # monsieurgood
    мерзкий нигро. в цепях ему будет комфортнее

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  6. silva77 31.12.2018 15:05 # silva77
    Надо переименовать клуб который родился 12 лет после Сити и 14 лет после Эвертона на Симулянтпул или Пенальтипул

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  7. ccchelsea 31.12.2018 15:02 # ccchelsea
    Всё правильно. А вот Лихштайнера надо бы дисквалифицировать за то, что не так посмотрел на уголька.

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  8. silva77 31.12.2018 15:01 # silva77
    Давно уже известно что куплен, левые пенки Симулянт сосилох
    босы Апл тащит тащит лузерпыль как может

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