Мане не будет наказан FA за то, что схватил за горло Лихтштайнера

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане избежал наказания за свою стычку с защитником "Арсенала" Штефаном Лихтштайнером во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

В самом начале матча, который завершился убедительной победой "красных" со счетом 5:1, Мане обеими руками схватил Лихтштайнера в области горла в попытке принять пас Фабиньо.



Майкл Оливер зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, назначив штрафной в пользу "канониров". Как сообщает Sky Sports, в своем отчете рефери подтвердил, что четко видел случившееся и сознательно решил не наказывать Садио карточкой.



Таким образом, FA не имеет полномочий, чтобы наказать 26-летнего сенегальца, забившего один из пяти голов своей команды в том матче. Это означает, что Мане сможет сыграть против "Манчестер Сити" в четверг.