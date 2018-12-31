Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям
Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара подвергся оскорблениям расистского характера после минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу.
После вырванной в компенсированное время победы главный тренер "дачников" Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Камара, который в концовке матча отобрал мяч у Александара Митровича и сам решил исполнять пенальти, не забив.
Раньери обвинил подопечного в неуважении к "Фулхэму", партнерам по команде и болельщикам. При этом отдельные фанаты оказались еще менее сдержанными, принявшись оскорблять темнокожего француза на расовой почве в социальных сетях.
Теперь "дачникам" уже пришлось заступиться за своего игрока. Клуб пообещал принять меры к разгневанным фанатам, позволившим себе пересечь черту допустимого.
"Мы в курсе ряда оскорбительных комментариев насчет Абубакара Камара в социальных сетях. Будучи клубом, который ценит уважение и вежливость, мы осуждаем каждого, кто повел себя столь отвратительным образом".
"Клуб окажет всю необходимую поддержку Камара и примет самые строгие меры к ответственным за это", — гласит заявление "Фулхэма".
31.12.2018 14:00
Просмотров: 720
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Митро - Бог;
Нигрила - Лох
(ответить)
Вот вам и толерантность.
Будь на месте обезьяны белый парень, гнобили бы по полной, как Морату в свое время в инсте.
Бедный Фулхэм, который занимая последнее место в чемпионате, мог сыграть вничью из-за макаки безродной, не забей Митро.
(ответить)
скромнее нужно быть, нигро
(ответить)
Правильно, нельзя обижать ниггера!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий