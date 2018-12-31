Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям

Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара подвергся оскорблениям расистского характера после минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу.

После вырванной в компенсированное время победы главный тренер "дачников" Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Камара, который в концовке матча отобрал мяч у Александара Митровича и сам решил исполнять пенальти, не забив.



Раньери обвинил подопечного в неуважении к "Фулхэму", партнерам по команде и болельщикам. При этом отдельные фанаты оказались еще менее сдержанными, принявшись оскорблять темнокожего француза на расовой почве в социальных сетях.



Теперь "дачникам" уже пришлось заступиться за своего игрока. Клуб пообещал принять меры к разгневанным фанатам, позволившим себе пересечь черту допустимого.



"Мы в курсе ряда оскорбительных комментариев насчет Абубакара Камара в социальных сетях. Будучи клубом, который ценит уважение и вежливость, мы осуждаем каждого, кто повел себя столь отвратительным образом".



"Клуб окажет всю необходимую поддержку Камара и примет самые строгие меры к ответственным за это", — гласит заявление "Фулхэма".