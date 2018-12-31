Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям

Александар Митрович Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара подвергся оскорблениям расистского характера после минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу.

После вырванной в компенсированное время победы главный тренер "дачников" Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Камара, который в концовке матча отобрал мяч у Александара Митровича и сам решил исполнять пенальти, не забив.

Раньери обвинил подопечного в неуважении к "Фулхэму", партнерам по команде и болельщикам. При этом отдельные фанаты оказались еще менее сдержанными, принявшись оскорблять темнокожего француза на расовой почве в социальных сетях.

Теперь "дачникам" уже пришлось заступиться за своего игрока. Клуб пообещал принять меры к разгневанным фанатам, позволившим себе пересечь черту допустимого.

"Мы в курсе ряда оскорбительных комментариев насчет Абубакара Камара в социальных сетях. Будучи клубом, который ценит уважение и вежливость, мы осуждаем каждого, кто повел себя столь отвратительным образом".

"Клуб окажет всю необходимую поддержку Камара и примет самые строгие меры к ответственным за это", — гласит заявление "Фулхэма".


Метки Камара, расизм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 14:00

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  1. monsieurgood 31.12.2018 14:50 # monsieurgood
    Митро - Бог;
    Нигрила - Лох

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  2. sellman 31.12.2018 14:45 # sellman
    Вот вам и толерантность.
    Будь на месте обезьяны белый парень, гнобили бы по полной, как Морату в свое время в инсте.
    Бедный Фулхэм, который занимая последнее место в чемпионате, мог сыграть вничью из-за макаки безродной, не забей Митро.

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  3. monsieurgood 31.12.2018 14:19 # monsieurgood
    скромнее нужно быть, нигро

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  4. bezvizdestroyer 31.12.2018 14:10 # bezvizdestroyer
    Правильно, нельзя обижать ниггера!

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