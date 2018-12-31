Сарри советует Лофтус-Чику и Баркли брать пример с Канте

Наставник "Челси" Маурицио Сарри призвал своих английских полузащитников Рубена Лофтус-Чика и Росс Баркли брать пример с Нголо Канте.

Едва заступив на тренерский мостик "синих", Сарри убрал Канте, одного из лучших опорных полузащитников мира, с привычной позиции. В этом сезоне Нголо играет ближе к атаке.



Накануне Канте забил свой третий гол в этом сезоне, обеспечив "Челси" минимальную победу в гостях у "Кристал Пэлас". Успехи Нголо в новой роли должны вдохновить двух его конкурентов по позиции, считает Сарри.



"В первую очередь Канте должен думать об обороне. Он прибавляет, особенно в движениях без мяча, как в эпизоде со своим голом. Он совершил действительно хороший рывок, выбрав для этого правильный момент времени".



"Это очень важно для нас. Когда мы играем против соперников, который глубоко обороняются, нападающему очень сложно найти свободное пространство. То же самое касается вингеров. Поэтому для нас имеют большое значение перемещения полузащитников".



"Теперь мы должны поработать над этим с Лофтус-Чиком и Баркли. Особенно с Лофтус-Чиком, который является отличным игроком с мячом, но я думаю, он может лучше двигаться без мяча", — цитирует Сарри Evening Standard.