Ван Дейк объяснил, почему вступился за Салаха

Сократис Папастатопулос и Мохамед Салах Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему вступился за своего партнера по команде Мохамеда Салаха, атакованного защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом.

В минувшую субботу "красные" разгромили "канониров" на "Энфилде" со счетом 5:1, четвертый свой гол забив перед самым перерывом благодаря заработанному Салахом пенальти.

Папастатопулос, после второго удара которого Салах все-таки оказался на газоне, заподозрил египтянина в симуляции. Уходя на перерыв, Сократис попытался предъявить свои претензии Мохамеду, но за того немедленно вступился Ван Дейк и, как показалось, едва не полез в драку с греком.

"Я увидел, что он направился к Мо, обвиняя того в симуляции. Он слегка набросился на него, но я просто хотел сказать, что Мо не нырял".

"Естественно, нас окружили, и это выглядело, словно мы деремся или вроде того, но ничего такого не было. Я просто хотел поговорить с ним. Такие вещи происходят в футболе, и нужно двигаться дальше".

"Я защищаю своих партнеров по команде, и это нормально. Каждый должен реагировать подобным образом, мы должны оберегать друг друга. Я это точно делаю", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.


Метки Арсенал, Ван Дейк, видео, Ливерпуль, Папастатопулос, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3082

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Последние комментарии:




  1. chebrec 31.12.2018 13:50 # chebrec
    Ох уж этот симулянт салах

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  2. firmino9 31.12.2018 12:20 # firmino9
    Красавчик ВВД

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  3. monsieurgood 31.12.2018 12:14 # monsieurgood
    Греки - те же хачи. Им лишь бы повы...бываться и кулаками помахать. Тупые звери.

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  4. jayspearingagent 31.12.2018 12:12 # jayspearingagent
    Нужно сделать как с Джи в своё время. От Хююпия перешёл к Стиви, от Хэндо перейдёт к ВВД! Вирджил истинный капитан!

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  5. alexomck 31.12.2018 12:11 # alexomck
    Ван Дайк выше и здоровее + Сократис старик еле теплый, не красиво канеш.

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  6. frisby 31.12.2018 12:05 # frisby
    красавчик. настоящий капитан. своих в обиду не даст.

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