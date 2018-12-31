Ван Дейк объяснил, почему вступился за Салаха
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему вступился за своего партнера по команде Мохамеда Салаха, атакованного защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом.
В минувшую субботу "красные" разгромили "канониров" на "Энфилде" со счетом 5:1, четвертый свой гол забив перед самым перерывом благодаря заработанному Салахом пенальти.
Папастатопулос, после второго удара которого Салах все-таки оказался на газоне, заподозрил египтянина в симуляции. Уходя на перерыв, Сократис попытался предъявить свои претензии Мохамеду, но за того немедленно вступился Ван Дейк и, как показалось, едва не полез в драку с греком.
"Я увидел, что он направился к Мо, обвиняя того в симуляции. Он слегка набросился на него, но я просто хотел сказать, что Мо не нырял".
"Естественно, нас окружили, и это выглядело, словно мы деремся или вроде того, но ничего такого не было. Я просто хотел поговорить с ним. Такие вещи происходят в футболе, и нужно двигаться дальше".
"Я защищаю своих партнеров по команде, и это нормально. Каждый должен реагировать подобным образом, мы должны оберегать друг друга. Я это точно делаю", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.
31.12.2018 12:00
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Последние комментарии:
Ох уж этот симулянт салах
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Красавчик ВВД
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Греки - те же хачи. Им лишь бы повы...бываться и кулаками помахать. Тупые звери.
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Нужно сделать как с Джи в своё время. От Хююпия перешёл к Стиви, от Хэндо перейдёт к ВВД! Вирджил истинный капитан!
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Ван Дайк выше и здоровее + Сократис старик еле теплый, не красиво канеш.
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красавчик. настоящий капитан. своих в обиду не даст.
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