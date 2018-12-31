Сульшер: "Погба лучше всего, когда играет просто"

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба показывает свой лучший футбол, когда играет просто.

Стоило Сульшеру заступить на тренерский мостик "красных дьяволов", как Погба вернулся в стартовый состав и принялся демонстрировать просто выдающийся футбол.

Накануне Поль поспособствовал победе над "Борнмутом" со счетом 4:1, отметившись дублем и результативной передачей на Ромелу Лукаку. После такого Оле Гуннар не мог не похвалить подопечного.

"Это была игра самого, самого высокого уровня, что только может показать полузащитник, потому что это безупречная игра. Он выполнил огромный объем работы, был опасен в штрафной, выигрывал второй этаж, единоборства и ничуть не пижонил".

"Он играл просто: касание, пас, движение. Он был эффективен в этом матче, и Пол знает, что он играет в свой лучший футбол, когда играет таким образом. Да, в середине второго тайма был момент, когда он мог чуть лучше отдать мяч, но и только", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 11:00

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  1. mancunia-planet 31.12.2018 11:17 # mancunia-planet
    И ничуть не пижонил) пусть пашет и не выеживается, это главное.

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  2. chebrec 31.12.2018 11:07 # chebrec
    Погба переродился

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  3. mikkiynwa 31.12.2018 11:03 # mikkiynwa
    КРЫСА ЭТОТ ПОГБА

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