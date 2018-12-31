Уилфрид Заха не уедет в Китай в январе

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш исключил расставание с вингером Уилфридом Захой в январе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Заха получил роскошное предложение от китайского клуба "Далянь Ифан". Сообщалось, что Уилфрид смог бы заработать минимум 44 миллиона фунтов "чистыми" в течение четырех следующих лет.



Пэриш не берется предсказать долгосрочное будущее 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, однако отъезд Уилфрида с "Селхерст Парк" в январе исключен.



"У нас с Уилфом долгая история отношений. Он любит клуб, а мы любим его. Но, конечно, все люди ходят достичь успеха в своих карьерах".



"Мы должны будем подумать об этом. Но подумать при правильных обстоятельствах для Уилфа, при правильных обстоятельствах для клуба".



"Прямо сейчас я знаю, что он на 1,000 процентов предан "Кристал Пэлас". Он не думает ни о чем другом. Он не заинтересован в переезде в Китай. Он хочет помочь нам подняться по таблице. Это все, на чем он сосредоточен прямо сейчас", — цитирует Пэриша Daily Mirror.