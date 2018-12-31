Бакайоко намекнул, что хочет остаться в "Милане"

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник Тьемуэ Бакайоко заявил, что не вернется в "Челси" в январе, намекнув на свое желание остаться в "Милане" после истечения аренды.

Напомним, в августе "россонери" арендовали Бакайоко у "синих" до конца сезона. Тьемуэ настолько неудачно начал свою итальянскую карьеру, что уже спустя считанные недели поползли слухи о его досрочном возвращении на "Стэмфорд Бридж".

Однако со временем 24-летний француз прибавил и превратился в основного игрока "Милана", приняв участие в 20 матчах. Теперь Бакайоко планирует задержаться на "Сан Сиро" — до окончания сезона или даже дольше, если "россонери" воспользуются своей опцией по выкупу.

"Я не думаю, что в моей ситуации что-либо сильно изменилось. Я просто продолжал тренироваться и упорно работать, и когда ты делаешь это, твои дела налаживаются".

"Я счастлив, потому что я играю за команду. Мое будущее? Я счастлив здесь, но это не мое решение, это решение "Милана" и "Челси". Мы поговорим в конце сезона, и там станет видно", — сообщил Бакайоко MilanNews.


Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 08:00

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  1. chebrec 31.12.2018 09:46 # chebrec
    Там же легче

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  2. gidro-met 31.12.2018 09:45 # gidro-met
    он умудряется тащить на дно и без того лютое дно

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  3. gio 31.12.2018 09:01 # gio
    милан просто лютое дно

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