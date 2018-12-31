Бакайоко намекнул, что хочет остаться в "Милане"

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко заявил, что не вернется в "Челси" в январе, намекнув на свое желание остаться в "Милане" после истечения аренды.

Напомним, в августе "россонери" арендовали Бакайоко у "синих" до конца сезона. Тьемуэ настолько неудачно начал свою итальянскую карьеру, что уже спустя считанные недели поползли слухи о его досрочном возвращении на "Стэмфорд Бридж".



Однако со временем 24-летний француз прибавил и превратился в основного игрока "Милана", приняв участие в 20 матчах. Теперь Бакайоко планирует задержаться на "Сан Сиро" — до окончания сезона или даже дольше, если "россонери" воспользуются своей опцией по выкупу.



"Я не думаю, что в моей ситуации что-либо сильно изменилось. Я просто продолжал тренироваться и упорно работать, и когда ты делаешь это, твои дела налаживаются".



"Я счастлив, потому что я играю за команду. Мое будущее? Я счастлив здесь, но это не мое решение, это решение "Милана" и "Челси". Мы поговорим в конце сезона, и там станет видно", — сообщил Бакайоко MilanNews.