Клопп: "В "Ливерпуле" нет симулянтов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вступился за своего нападающего Мохамеда Салаха, которого второй матч подряд обвиняют в симуляциях.

Лишь на Boxing Day против "Ньюкасла" Салах заработал пенальти, когда его за руку прихватил защитник соперника Пол Дамметт. Падение Мохамеда могло показаться излишне картинным, однако FA решила, что этот эпизод не соответствует критериям "умышленной попытки ввести рефери в заблуждение".



Спустя всего три дня лучший бомбардир прошлого сезона Премьер-Лиги принес своей команде еще один 11-метровый, упав на газон после двух ударов со стороны защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса.



Сократис был настолько возмущен поступком Мохамеда, что затем попытался предъявить свои претензии оппоненту уже в подтрибунном тоннеле, охладив свой пыл лишь после того, как за партнера по команде вступился Виргил Ван Дейк. Однако Клопп отвергает любые подозрения насчет симуляций.



"(Экс-рефери) Дермот Галлахер сказал после матча с "Ньюкаслом": "Это пенальти". Соперник схватил Мо рукой. Или нам нужна кровь, чтобы пенальти был настоящим? Я так не думаю".



"Там был такой момент, что если ты не заденешь Мо, то он сделает еще один шаг и пробьет — а мы знает, что он весьма хорош в этом. Я не видел повтора и не имею понятия, что произошло, но рефери был очень близок".



"У нас нет ныряльщиков в команде, и это был не нырок. Как и другой эпизод тоже не был нырком. Рефери принял решение о пенальти. За три с половиной года здесь было гораздо больше эпизодов, когда нам не давали чистые пенальти, и вы думали: "Хм, хм, хм", — цитирует Клоппа The Guardian.