Гвардиола не знает, сыграет ли Де Брюйне с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не знает, сможет ли полузащитник Кевин Де Брюйне сыграть против "Ливерпуля" в ближайший четверг.

Де Брюйне пропустил выезд к "Саутгемптону" в воскресенье, хотя четырьмя днями ранее сыграл 70 минут против "Лестера". По слухам, у Кевина возникли проблемы мышечного характера, и "горожане" просто не решились рисковать ключевым игроком, который ранее в этом сезоне перенес две травмы колена.



После победы 1:3 на "Сент Мэри" Гвардиола подтвердил, что проблемы его подопечного незначительны, однако он пока не может сказать, выйдет ли 27-летний бельгиец на поле "Этихад" против лидеров Премьер-Лиги.



"Я не знаю, как он себя чувствует. Сегодня он не мог играть, однако его проблема не носит серьезного характера".



"Это нормально, когда ты пропустил три-четыре месяца с травмой — ты возвращаешься в столь напряженный период и можешь столкнуться с небольшими проблемами".



"Его повреждение незначительно, но я не могу сказать, сможет ли он сыграть в четверг", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне сыграл только шесть матчей и забил один гол.