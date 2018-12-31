Гвардиола не знает, сыграет ли Де Брюйне с "Ливерпулем"

Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не знает, сможет ли полузащитник Кевин Де Брюйне сыграть против "Ливерпуля" в ближайший четверг.

Де Брюйне пропустил выезд к "Саутгемптону" в воскресенье, хотя четырьмя днями ранее сыграл 70 минут против "Лестера". По слухам, у Кевина возникли проблемы мышечного характера, и "горожане" просто не решились рисковать ключевым игроком, который ранее в этом сезоне перенес две травмы колена.

После победы 1:3 на "Сент Мэри" Гвардиола подтвердил, что проблемы его подопечного незначительны, однако он пока не может сказать, выйдет ли 27-летний бельгиец на поле "Этихад" против лидеров Премьер-Лиги.

"Я не знаю, как он себя чувствует. Сегодня он не мог играть, однако его проблема не носит серьезного характера".

"Это нормально, когда ты пропустил три-четыре месяца с травмой — ты возвращаешься в столь напряженный период и можешь столкнуться с небольшими проблемами".

"Его повреждение незначительно, но я не могу сказать, сможет ли он сыграть в четверг", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне сыграл только шесть матчей и забил один гол.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 06:00

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