Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Роберто Фирмино и Лукас Торрейра Заключительный тур Премьер-Лиги в 2018 году был отмечен осечкой едва взошедшего на второе место "Тоттенхэма", блестящей победой "Ливерпуля" над "Арсеналом", очередным воодушевляющим матчем "Манчестер Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере. Об этих и других события уикенда — подробнее.



"Тоттенхэм" потерял второе место

Вулверхэмптон"Шпоры" не задержались в статусе главного преследователя "Ливерпуля". Осечка случилась даже слишком быстро: уже в следующей игре после выхода на второе место команда Марисио Почеттино потерпела поражение.

Более того, поражение домашнее, да еще и от "Вулверхэмптона". Принижать команду Нуну Эшпириту Санту, конечно, не стоит. В этом сезоне она уже обыгрывала "Челси" и играла вничью с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Но победа на "Уэмбли" — определенно самое большое достижение "волков" после выхода в элиту. Подробности этой победы делают ее еще более впечатляющей. Команда Нуну уступала в счете после роскошного гола Харри Кейна, но во втором тайме установила контроль над игрой, сравняла счет, а затем продолжила вести игру и забила два мяча в концовке.

Что произошло с "Тоттенхэмом"? На фоне очень мощного декабря такая игра "шпор" выглядит парадоксом, но не исключено, что лондонцев просто настигла усталость. А заодно настиг "Вулверхэмптон", который можно назвать одним из самых неудобных соперников для английских грандов. С этой точки зрения "волки" оправдывают и седьмое место в таблице, и статус сильнейшего из новичков сезона.

"Кардифф" впервые победил на выезде

Виктор Камараса Нил Уорнок любит говорить о поражениях своей команды так, будто бы они подразумеваются сами по себе: у "Кардиффа настолько слабый состав, что команда должна быть аутсайдером в каждой встрече. Это не столь далеко от правды, и точно валлийцы считаются аутсайдерами каждой выездной игры. До этого уикенда они взяли в гостевых поединках всего два очка.

Первая победа случилась на поле "Лестера", который в двух последних матчах обыграл "Челси" и "Манчестер Сити". Это не так удивительно, как может показаться на первый взгляд. На этот раз команде Клода Пюэля пришлось играть первым номером, а это по-прежнему не самая сильная ее сторона. "Кардифф" был равным соперником хозяевам, а результат встречи драматичным образом решили отдельные эпизоды в концовке. Нил Этеридж отразил пенальти Джеймса Мэддисона, Сол Бомба не позволил сопернику добить мяч, а Виктор Камараса принес "Кардиффу" победу отличным дальним ударом. Здесь у Уорнока был чистый восторг: от его команды ждут организованности в обороне, характера и хорошей игры на стандартах. Но точно не таких проявлений атакующего класса.

"Хаддерсфилд" осел на дне

Александар Митрович Один из ключевых матчей тура состоялся на "Крэйвен Коттадж", где играли две последних команды чемпионата — "Фулхэм" и "Хаддерсфилд". Играли так, как и положено аутсайдерам. "Фулхэм" в последних турах ставит на сохранность своих ворот, и потому Райан Сессеньон продолжает выходить только со скамейки. "Хаддерсфилд" беззуб в атаке, потому продолжает увлекаться контролем мяча ради самого контроля.

Соперники во многом терпели и надеялись на вдохновение, которое решит исход встречи. Оно произошло у "Фулхэма" — причем, дважды. В первом случае вероятный гол у Александара Митровича "украл" Абубакар Камара, который взялся исполнять не положенный ему пенальти и не забил. Во втором случае Митровичу уже никто не помешал: форвард убежал на ворота в контратаке и нанес решающий удар матча. Зону вылета "дачники" не покинули, но второй "клин-шит" и третья победа в сезоне позволили им оторваться от 20-го "Хаддерсфилда" на пять очков.

"Ливерпуль" не замечает "Арсенал"

Роберто Фирмино "Арсеналу" в последние годы больно доставалось на поле "Ливерпуля", и суббота не стала исключением. "Канониры" провалились в большой игре в худших своих традициях, и традиционного для команды Эмери "деления на таймы" здесь не было. "Арсенал" был плох как до перерыва, так и после него.

Тот факт, что гости открыли счет в матче, быстро потерял значение — бестолковая оборона "Арсенала" тут же позволила Роберто Фирмино оформить дубль. Игра была закрыта уже до перерыва, и "Ливерпуль" вместо проверки боем перед игрой с "Сити" получил 45 минут тренировочной сессии.

Первые месяцы Унаи Эмери в клубе дали причины для оптимизма, но в последние недели "Арсенал" стал регулярно терпеть неудачи в более классическом для команды стиле и сейчас имеет только на одно очко больше, чем на данной стадии сезона при Арсене Венгере.

"Кристал Пэлас" еще один сюрприз не потянул

Нголо Канте Команда Роя Ходжсона в последние недели начала стабильнее добиваться результатов. Украшением этого процесса стала эффектная победа на поле "Манчестер Сити" — один из главных сюрпризов нынешнего сезона. Перед игрой с "Челси" были причины ожидать еще один: у "Пэлас" в последние годы хватает достижений в матчах с "синими".

"Челси", любящий контролировать мяч, сам предложил вариант противодействия "Пэлас", но пассивным хозяевам оказалось сложно перестроиться посл первого пропущенного мяча. Проблемы обороне фаворитов "орлы" создали только в самой концовке встречи, но на этот раз фанаты с "Селхерст Парк" ушли домой разочарованными. Никто не требует от "Пэлас" регулярно отбирать очки у грандов, но все знают, что они способны на большее по содержанию.

"Манчестер Сити" избежал еще одной осечки

Серхио Агуэро К вечеру субботы отрыв "Ливерпуля" от "Сити" достиг устрашающей отметки в 10 очков. К счастью для "горожан", у них была игра в запасе. "Саутгемптон" самым сложным соперником для чемпионов не выглядел, но разве кто-то предполагал их поражения в играх с "Пэлас" и "Лестером"?

Оступаться в третий раз "Сити" не стал. И дело, конечно, не в возвращении Фернандиньо — неуважительно объяснять проблемы такой атакующей команды отсутствием опорника. "Горожане" и на этот раз привезли себе мяч, и на этот раз могли привозить еще, но они также лучше поработали в чужой штрафной, что обеспечило им результат. Наверное, класс соперника тут тоже сказался. После прихода Ральфа Хазенхюттля "Саутгемптон" играет вдохновенно, но все-таки очень посредственно — в первую очередь, это касается обороны.

"Борнмут" продолжает проигрывать

Поль Погба и Маркус Рэшфорд Вопросы вызывал домашний "Кардифф", но, в целом, Оле Гуннару Сульшеру достались идеальные соперники для старта в "Манчестер Юнайтед". Обыграть дома "Хаддерсфилд" и "Борнмут" — задача простая, особенно для пробудившихся после смены тренера звезд МЮ. Разгром "вишенок" выглядел почти безысходным в воскресенье, учитывая тенденции в игре команды Эдди Хау.

"Борнмут" потерпел свое уже восьмое поражение в последних 10 матчах. Кризис после отличного старта? Не факт. Дело в том, что на этом отрезке команда Хау сыграла со всеми представителями "большой шестерки", а конкретно с "Юнайтед" сыграла дважды. Семь из восьми поражений случились именно в этих играх. Конечно, утешаться этим не стоит, но объяснение лежит на поверхности: подопечные Хау и раньше любили сыграть "в открытую" с грандами, а в нынешнем положении и вовсе не боялись потерь. Тем не менее, девять пропущенных голов в последних двух играх выглядят чрезмерно, и менеджеру нужно привести свою команду в чувство к январю.

Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2018 05:55

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