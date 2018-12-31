Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Заключительный тур Премьер-Лиги в 2018 году был отмечен осечкой едва взошедшего на второе место "Тоттенхэма", блестящей победой "Ливерпуля" над "Арсеналом", очередным воодушевляющим матчем "Манчестер Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере. Об этих и других события уикенда — подробнее.





"Тоттенхэм" потерял второе место



"Шпоры" не задержались в статусе главного преследователя "Ливерпуля". Осечка случилась даже слишком быстро: уже в следующей игре после выхода на второе место команда Марисио Почеттино потерпела поражение.



Более того, поражение домашнее, да еще и от "Вулверхэмптона". Принижать команду Нуну Эшпириту Санту, конечно, не стоит. В этом сезоне она уже обыгрывала "Челси" и играла вничью с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Но победа на "Уэмбли" — определенно самое большое достижение "волков" после выхода в элиту. Подробности этой победы делают ее еще более впечатляющей. Команда Нуну уступала в счете после роскошного гола Харри Кейна, но во втором тайме установила контроль над игрой, сравняла счет, а затем продолжила вести игру и забила два мяча в концовке.



Что произошло с "Тоттенхэмом"? На фоне очень мощного декабря такая игра "шпор" выглядит парадоксом, но не исключено, что лондонцев просто настигла усталость. А заодно настиг "Вулверхэмптон", который можно назвать одним из самых неудобных соперников для английских грандов. С этой точки зрения "волки" оправдывают и седьмое место в таблице, и статус сильнейшего из новичков сезона.



"Кардифф" впервые победил на выезде



Нил Уорнок любит говорить о поражениях своей команды так, будто бы они подразумеваются сами по себе: у "Кардиффа настолько слабый состав, что команда должна быть аутсайдером в каждой встрече. Это не столь далеко от правды, и точно валлийцы считаются аутсайдерами каждой выездной игры. До этого уикенда они взяли в гостевых поединках всего два очка.



Первая победа случилась на поле "Лестера", который в двух последних матчах обыграл "Челси" и "Манчестер Сити". Это не так удивительно, как может показаться на первый взгляд. На этот раз команде Клода Пюэля пришлось играть первым номером, а это по-прежнему не самая сильная ее сторона. "Кардифф" был равным соперником хозяевам, а результат встречи драматичным образом решили отдельные эпизоды в концовке. Нил Этеридж отразил пенальти Джеймса Мэддисона, Сол Бомба не позволил сопернику добить мяч, а Виктор Камараса принес "Кардиффу" победу отличным дальним ударом. Здесь у Уорнока был чистый восторг: от его команды ждут организованности в обороне, характера и хорошей игры на стандартах. Но точно не таких проявлений атакующего класса.



"Хаддерсфилд" осел на дне



Один из ключевых матчей тура состоялся на "Крэйвен Коттадж", где играли две последних команды чемпионата — "Фулхэм" и "Хаддерсфилд". Играли так, как и положено аутсайдерам. "Фулхэм" в последних турах ставит на сохранность своих ворот, и потому Райан Сессеньон продолжает выходить только со скамейки. "Хаддерсфилд" беззуб в атаке, потому продолжает увлекаться контролем мяча ради самого контроля.



Соперники во многом терпели и надеялись на вдохновение, которое решит исход встречи. Оно произошло у "Фулхэма" — причем, дважды. В первом случае вероятный гол у Александара Митровича "украл" Абубакар Камара, который взялся исполнять не положенный ему пенальти и не забил. Во втором случае Митровичу уже никто не помешал: форвард убежал на ворота в контратаке и нанес решающий удар матча. Зону вылета "дачники" не покинули, но второй "клин-шит" и третья победа в сезоне позволили им оторваться от 20-го "Хаддерсфилда" на пять очков.



"Ливерпуль" не замечает "Арсенал"



"Арсеналу" в последние годы больно доставалось на поле "Ливерпуля", и суббота не стала исключением. "Канониры" провалились в большой игре в худших своих традициях, и традиционного для команды Эмери "деления на таймы" здесь не было. "Арсенал" был плох как до перерыва, так и после него.



Тот факт, что гости открыли счет в матче, быстро потерял значение — бестолковая оборона "Арсенала" тут же позволила Роберто Фирмино оформить дубль. Игра была закрыта уже до перерыва, и "Ливерпуль" вместо проверки боем перед игрой с "Сити" получил 45 минут тренировочной сессии.



Первые месяцы Унаи Эмери в клубе дали причины для оптимизма, но в последние недели "Арсенал" стал регулярно терпеть неудачи в более классическом для команды стиле и сейчас имеет только на одно очко больше, чем на данной стадии сезона при Арсене Венгере.



"Кристал Пэлас" еще один сюрприз не потянул



Команда Роя Ходжсона в последние недели начала стабильнее добиваться результатов. Украшением этого процесса стала эффектная победа на поле "Манчестер Сити" — один из главных сюрпризов нынешнего сезона. Перед игрой с "Челси" были причины ожидать еще один: у "Пэлас" в последние годы хватает достижений в матчах с "синими".



"Челси", любящий контролировать мяч, сам предложил вариант противодействия "Пэлас", но пассивным хозяевам оказалось сложно перестроиться посл первого пропущенного мяча. Проблемы обороне фаворитов "орлы" создали только в самой концовке встречи, но на этот раз фанаты с "Селхерст Парк" ушли домой разочарованными. Никто не требует от "Пэлас" регулярно отбирать очки у грандов, но все знают, что они способны на большее по содержанию.



"Манчестер Сити" избежал еще одной осечки



К вечеру субботы отрыв "Ливерпуля" от "Сити" достиг устрашающей отметки в 10 очков. К счастью для "горожан", у них была игра в запасе. "Саутгемптон" самым сложным соперником для чемпионов не выглядел, но разве кто-то предполагал их поражения в играх с "Пэлас" и "Лестером"?



Оступаться в третий раз "Сити" не стал. И дело, конечно, не в возвращении Фернандиньо — неуважительно объяснять проблемы такой атакующей команды отсутствием опорника. "Горожане" и на этот раз привезли себе мяч, и на этот раз могли привозить еще, но они также лучше поработали в чужой штрафной, что обеспечило им результат. Наверное, класс соперника тут тоже сказался. После прихода Ральфа Хазенхюттля "Саутгемптон" играет вдохновенно, но все-таки очень посредственно — в первую очередь, это касается обороны.



"Борнмут" продолжает проигрывать



Вопросы вызывал домашний "Кардифф", но, в целом, Оле Гуннару Сульшеру достались идеальные соперники для старта в "Манчестер Юнайтед". Обыграть дома "Хаддерсфилд" и "Борнмут" — задача простая, особенно для пробудившихся после смены тренера звезд МЮ. Разгром "вишенок" выглядел почти безысходным в воскресенье, учитывая тенденции в игре команды Эдди Хау.



"Борнмут" потерпел свое уже восьмое поражение в последних 10 матчах. Кризис после отличного старта? Не факт. Дело в том, что на этом отрезке команда Хау сыграла со всеми представителями "большой шестерки", а конкретно с "Юнайтед" сыграла дважды. Семь из восьми поражений случились именно в этих играх. Конечно, утешаться этим не стоит, но объяснение лежит на поверхности: подопечные Хау и раньше любили сыграть "в открытую" с грандами, а в нынешнем положении и вовсе не боялись потерь. Тем не менее, девять пропущенных голов в последних двух играх выглядят чрезмерно, и менеджеру нужно привести свою команду в чувство к январю.



Иван Громиков специально для FAPL.ru