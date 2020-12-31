Сульшер: "Рэшфорд стал игроком другого уровня"
Оле Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд превратился в игрока "другого уровня" после его прихода на тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье против "Борнмута" 21-летний Рэшфорд забил сам и отдал результативную передачу на Поля Погба, благодаря чему "красные дьяволы" отпраздновали убедительную победу со счетом 4:1.
Игра Маркуса произвела большое впечатление на Сульшера, который уверен, что Рэшфорд способен стать одним из лучших нападающих в мире.
"Маркус является игроком другого уровня с момента, как я пришел сюда. Он забил два гола в трех матчах и выполняет невероятный объем работы. Он трудится в обороне, преследует соперника с мячом, открывается под передачи, а его мастерство в случае с первым голом Поля... Он просто прошел сквозь них".
"У него есть все возможности в мире, чтобы стать нападающим самого, самого, самого высокого уровня", — сообщил Сульшер Sky Sports.
31.12.2018 00:05
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