Гвардиола: "Не обыграем "Ливерпуль", и все будет кончено"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что "горожане" лишатся реальных шансов на титул Премьер-Лиги, если не смогут обыграть "Ливерпуль" в следующий четверг.
Победа 1:3 над "Саутгемптоном" в воскресенье прервала серию из двух подряд поражений "Сити". Подопечные Гвардиолы вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на семь очков.
Уже в следующем туре "красные" пожалуют на "Этихад", и в этом матче "горожанам" нужна будет только победа.
"Учитывая позицию "Ливерпуля", если мы потеряем очки, все будет кончено. Для нас будет практически невозможно стать чемпионами".
"Конечно, я думаю, они еще будут терять очки, но не слишком много. А если мы хотим сражаться за титул до конца, нам нужно выигрывать свои матчи. Мы делали это в прошлом сезоне и делаем в этом сезоне, за исключением четырех последних дней".
"Мы знаем, что нам нужно делать. В следующий четверг будет матч первой команды против второй. Знаю, дистанция велика — семь очков — особенно когда они так надежны и стабильны. Но это будет домашний для нас матч, и я надеюсь на дополнительную поддержку со стороны наших болельщиков", — цитирует Гвардиолу The Independent.
30.12.2018 23:00
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Не, ну лысого физрука надо наказывать. С другой стороны это будет, наверное, самая непредсказуемая игра в сезоне.
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В начале сезоне меня бы высмеяли, но сейчас я не побоюсь сказать, что хочу победы, и даже ничья будет обидным результатом.
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лфк должен выносить синуюю помойку и лысошо шарлатана 1-4 минимум
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Адекватно.
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