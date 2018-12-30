Гвардиола: "Не обыграем "Ливерпуль", и все будет кончено"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что "горожане" лишатся реальных шансов на титул Премьер-Лиги, если не смогут обыграть "Ливерпуль" в следующий четверг.

Победа 1:3 над "Саутгемптоном" в воскресенье прервала серию из двух подряд поражений "Сити". Подопечные Гвардиолы вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на семь очков.

Уже в следующем туре "красные" пожалуют на "Этихад", и в этом матче "горожанам" нужна будет только победа.

"Учитывая позицию "Ливерпуля", если мы потеряем очки, все будет кончено. Для нас будет практически невозможно стать чемпионами".

"Конечно, я думаю, они еще будут терять очки, но не слишком много. А если мы хотим сражаться за титул до конца, нам нужно выигрывать свои матчи. Мы делали это в прошлом сезоне и делаем в этом сезоне, за исключением четырех последних дней".

"Мы знаем, что нам нужно делать. В следующий четверг будет матч первой команды против второй. Знаю, дистанция велика — семь очков — особенно когда они так надежны и стабильны. Но это будет домашний для нас матч, и я надеюсь на дополнительную поддержку со стороны наших болельщиков", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 447

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 30.12.2018 23:16 # xin
    Не, ну лысого физрука надо наказывать. С другой стороны это будет, наверное, самая непредсказуемая игра в сезоне.

    (ответить)

  2. danik9 30.12.2018 23:14 # danik9
    В начале сезоне меня бы высмеяли, но сейчас я не побоюсь сказать, что хочу победы, и даже ничья будет обидным результатом.

    (ответить)

  3. blackdreamer 30.12.2018 23:06 # blackdreamer
    лфк должен выносить синуюю помойку и лысошо шарлатана 1-4 минимум

    (ответить)

  4. ccchelsea 30.12.2018 23:03 # ccchelsea
    Адекватно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: