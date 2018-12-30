Погба назвал главное изменение в "Юнайтед" после ухода Моуриньо

Поль Погба Полузащитник Поль Погба рассказал, что в первую очередь изменилось в "Манчестер Юнайтед" с уходом Жозе Моуриньо.

Стоило Жозе Моуриньо уступить место на тренерском мостике Оле Гуннару Сульшеру, как "красные дьяволы" преобразились и одержали три победы подряд в Премьер-Лиге.

В этих трех матчах сам Погба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. После победы 4:1 над "Борнмутом" француз рассказал, что в первую очередь при Сульшере изменился игровой стиль "Юнайтед".

"В чем главное изменение, произошедшее с нами? С предыдущим тренером мы все равно выигрывали матчи, но по-другому. Теперь у нас просто другой стиль игры. Мы играем в более атакующий футбол и создаем больше моментов. Именно таким образом мы и хотим играть, мы хотим атаковать, и тренер хочет, чтобы мы атаковали".

"Мы нуждались в победе, и мы сыграли отлично. Впереди еще длинный путь. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны продолжать идти вперед. Мы должны быть на вершине лиги. Команда должна наслаждаться тем, как она играет, вот и все", — цитирует Погба Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 22:25

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  1. gidro-met 30.12.2018 23:10 # gidro-met
    Лузерпыльная залупа пока держится, но такой Юнитед их бы покарал

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  2. gidro-met 30.12.2018 23:08 # gidro-met
    Kepthgskm

    блин, раскладку поменял

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  3. drogba11cool 30.12.2018 22:52 # drogba11cool
    "Команда должна наслаждаться тем, как она играет, вот и все"
    Коротко и по факту. У меня идет кровь из глаз, когда смотрю на игру Челси, особенно когда диспетчер Джорджиньо отдает пасы назад на защитников...

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  4. silva77 30.12.2018 22:38 # silva77
    Когда основали Сити 1880 году Лузерпыль не существвал, потому что они появились 1892 году через 12 лет после Сити, А Эвертон был основан в 1878 году, раньше на 14 лет чем Лузерпыль Уахахахахах, и Энфилд это первый их домашний стадион, Энфилд это домашний стадион Эвертона Уахахахаха

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  5. romkau 30.12.2018 22:37 # romkau
    Разкукарекался

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