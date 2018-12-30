Погба назвал главное изменение в "Юнайтед" после ухода Моуриньо
Полузащитник Поль Погба рассказал, что в первую очередь изменилось в "Манчестер Юнайтед" с уходом Жозе Моуриньо.
Стоило Жозе Моуриньо уступить место на тренерском мостике Оле Гуннару Сульшеру, как "красные дьяволы" преобразились и одержали три победы подряд в Премьер-Лиге.
В этих трех матчах сам Погба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. После победы 4:1 над "Борнмутом" француз рассказал, что в первую очередь при Сульшере изменился игровой стиль "Юнайтед".
"В чем главное изменение, произошедшее с нами? С предыдущим тренером мы все равно выигрывали матчи, но по-другому. Теперь у нас просто другой стиль игры. Мы играем в более атакующий футбол и создаем больше моментов. Именно таким образом мы и хотим играть, мы хотим атаковать, и тренер хочет, чтобы мы атаковали".
"Мы нуждались в победе, и мы сыграли отлично. Впереди еще длинный путь. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны продолжать идти вперед. Мы должны быть на вершине лиги. Команда должна наслаждаться тем, как она играет, вот и все", — цитирует Погба Daily Mirror.
30.12.2018 22:25
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Лузерпыльная залупа пока держится, но такой Юнитед их бы покарал
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Kepthgskm
блин, раскладку поменял
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"Команда должна наслаждаться тем, как она играет, вот и все"
Коротко и по факту. У меня идет кровь из глаз, когда смотрю на игру Челси, особенно когда диспетчер Джорджиньо отдает пасы назад на защитников...
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Когда основали Сити 1880 году Лузерпыль не существвал, потому что они появились 1892 году через 12 лет после Сити, А Эвертон был основан в 1878 году, раньше на 14 лет чем Лузерпыль Уахахахахах, и Энфилд это первый их домашний стадион, Энфилд это домашний стадион Эвертона Уахахахаха
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Разкукарекался
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