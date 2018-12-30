Диннэйдж отказалась от поста исполнительного директора Премьер-Лиги

Премьер-Лига возобновила поиски нового исполнительного директора после того, как Сюзанна Диннэйдж неожиданно отказалась о роли преемника Ричарда Скадамора.

Напомним, Скадамор был бессменным руководителем Премьер-Лиги с ноября 1999, однако еще в июне было объявлено, что в конце календарного года Ричард покинет свой пост.



Клубы Премьер-Лиги уже проводили Скадамора на заслуженный отдых, на прощание заплатив ему 5 миллионов фунтов в качестве бонуса.



О том, что именно Диннэйдж заменит Скадамора, стало известно еще в ноябре, однако спустя несколько недель Сюзанна передумала браться за эту работу, сообщает The Independent.



Таким образом, Премьер-Лига вынуждена срочно искать нового руководителя, потому что полномочия Скадамора формально истекают уже в понедельник.