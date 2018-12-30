Диннэйдж отказалась от поста исполнительного директора Премьер-Лиги

Сюзанна Диннэйдж Премьер-Лига возобновила поиски нового исполнительного директора после того, как Сюзанна Диннэйдж неожиданно отказалась о роли преемника Ричарда Скадамора.

Напомним, Скадамор был бессменным руководителем Премьер-Лиги с ноября 1999, однако еще в июне было объявлено, что в конце календарного года Ричард покинет свой пост.

Клубы Премьер-Лиги уже проводили Скадамора на заслуженный отдых, на прощание заплатив ему 5 миллионов фунтов в качестве бонуса.

О том, что именно Диннэйдж заменит Скадамора, стало известно еще в ноябре, однако спустя несколько недель Сюзанна передумала браться за эту работу, сообщает The Independent.

Таким образом, Премьер-Лига вынуждена срочно искать нового руководителя, потому что полномочия Скадамора формально истекают уже в понедельник.


Метки Диннэйдж, Премьер-Лига, Скадамор

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 21:55

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  1. silva77 30.12.2018 22:25 # silva77
    Когда основали Сити 1880 году Лузерпыль не существвал, потому что они появились 1892 году через 12 лет после Сити, А Эвертон был основан в 1878 году, раньше на 14 лет чем Лузерпыль Уахахахахах, и Энфилд это первый их домашний стадион, Энфилд это домашний стадион Эвертона Уахахахаха

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  2. van-der-slav 30.12.2018 22:09 # van-der-slav
    ща ферги придет, мю к титулу приведет

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  3. chebrec 30.12.2018 22:09 # chebrec
    Неужели мужика там какого нибудь не могут найти

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