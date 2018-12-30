Перерожденный "Юнайтед" разгромил "Борнмут"

Манчестер Юнайтед В заключительном матче Премьер-Лиги 2018 года "Манчестер Юнайтед" показал игру в своих лучших традициях, разгромив "Борнмут" со счетом 4:1.

По сравнению с победой 3:1 над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Эшли Янг, Эрик Байи, Андер Эррера и Антони Мартиаль, заменив Диогу Далота, Фила Джонса, Фреда и Хуана Мату.

У "вишенок" Диего Рико, Джордон Айб и Джошуа Кинг вышли вместо Саймона Фрэнсиса, Джефферсона Лермы и Райана Фрэйзера.

Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд продемонстрировал выдающуюся технику на правом краю, обыграв Натана Аке с Рико и выложив мяч во вратарскую на ногу Поля Погба — 1:0.

Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз напряг голкипера "Борнмута" Асмира Беговича. Выдержав стартовый натиск, гости и сами попытались атаковать. На 26-й минуте Давид Де Хеа только плечом сумел остановить опаснейший удар головой Аке после подачи углового.

Сделав паузу, на 33-й минуте "дьяволы" удвоили свое преимущество. Андер Эррера забросил мяч на линию вратарской, а Погба опередил в воздухе Беговича и головой поразил цель — 2:0.

На исходе тайма хозяева сделали счет разгромным. Неманья Матич пасом из центрального круга отправил вперед Рэшфорда, но тот сместился на правый фланг, дождался подключения партнеров и вырезал мяч к воротам на Рэшфорда — 3:0.

Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "вишенками". Уже в компенсированное время Дэвид Брукс изловчился и сделал передачу внутри штрафной на голову Аке, который неотразимо пробил в ближний угол ворот — 3:1.

Во втором тайме "Юнайтед" принялся демонстрировать более прагматичный футбол. Игра стала менее яркой, но "Борнмут" оказался напрочь лишен моментов.

На 72-й минуте едва вышедший на замену Ромелу Лукаку развил преимущество своей команды. Чудом избежав офсайда после передачи Погба, бельгиец выманил на себя защитника с голкипером, а затем поразил пустые ворота — 4:1.

На 75-й минуте Погба едва не оформил хет-трик, однако Бегович перевел дальний удар Поля в штангу.

Можно было бы сказать, что на этом игра закончилась, однако на 79-й минуте случилось еще одно заслуживающее внимания событие. Байи грубейшим образом сыграл в подкате против Райана Фрэйзера, за что получил от рефери красную карточку.

"Юнайтед" одержал очередную воодушевляющую победу при Сульшере, показав эмоциональный и немного бесшабашный футбол в первом тайме и взрослый расчетливый — во втором. Теперь "дьяволы" всего в трех очках от пятого "Арсенала", и зона Лиги Чемпионов уже не кажется такой уж недостижимой.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 30.12.2018 21:48 # ccchelsea
    Ну вот сейчас у маню будут два тяжелейших выезда, там и посмотрим на что годится этот Сульшер.

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  2. el-tirador 30.12.2018 21:47 # el-tirador
    Трепещите сучки. Манчестер Юнайтед вернулся.
    Уле лучшая замена сэра Алекса. Любимчик, лучший форвард всех времен, лучший из лучших.

    La verdad

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  3. skychnie-oboi 30.12.2018 21:47 # skychnie-oboi
    Изи топ 4 для МЮ.
    С победой Мумушнички!

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  4. liverfun 30.12.2018 21:45 # liverfun
    Теперь "дьяволы" всего в пяти очках от пятого "Арсенала", и зона Лиги Чемпионов уже не кажется такой уж недостижимой.

    ну хз, у маню легчайший календарь был, и судя по стате у них высочайшая реализация была в этих матчах. маловероятно, что это продолжится, возможно в ле пробьются по итогам, и то если аснл совсем поплывет. с мавриньо бы 3 победы итак взяли. просто команда стала чуть быстрее двигаться, и лишь на этом контрасте тупо им рисовать радужные перспективы.
    погба нихуя не профи, хочет играет, не хочет не играет. для краткосрочного варианта такие футболисты годятся, на долгосрок нах не нужны

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  5. chebrec 30.12.2018 21:42 # chebrec
    Тесаку червонец впаяли(((

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  6. staryi-eblan 30.12.2018 21:41 # staryi-eblan
    Лучший заголовок за 2018 год на этом ресурсе

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  7. jappstamm 30.12.2018 21:40 # jappstamm
    Насколько рамосов из 10-ти была красная карточка?

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  8. fc-oil 30.12.2018 21:37 # fc-oil
    Что этот Сульшер себе позволяет?
    Моуриний себе так вены вскроет.

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  9. reams 30.12.2018 21:37 # reams
    с победой ! приятно смотреть на такой мю, другое дело, что соперники пока легкие

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  10. novocaine 30.12.2018 21:36 # novocaine
    Теперь "дьяволы" всего в пяти очках от пятого "Арсенала"

    в 3 а не в 5

    с победой, всех с наступающим.

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  11. osetin-15reg 30.12.2018 21:36 # osetin-15reg
    Азартная победа.Болельщиков поздравляю.Но не нужно предаваться эйфории:защиту нужно капитально укрепить.

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  12. maxvel 30.12.2018 21:34 # maxvel
    НУ ушастый в этом году за МЮ

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  13. red-devil-4ever 30.12.2018 21:33 # red-devil-4ever
    "Неманья Матич пасом из центрального круга отправил вперед Рэшфорда, но тот сместился на правый фланг, дождался подключения партнеров и вырезал мяч к воротам на Рэшфорда"

    Рэш просто гений. А так игра на изиче, но опять-таки, все еще никаких выводов. Ну только что Погба явно переродился, или переобулся))

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  14. jappstamm 30.12.2018 21:32 # jappstamm
    Дьяволы с победой))

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  15. red-devil-sochi 30.12.2018 21:32 # red-devil-sochi
    МЮ в 3 очках от Арсенала.

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  16. england 30.12.2018 21:31 # england
    Че сука, завидуйте пидары!!!!!

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  17. jappstamm 30.12.2018 21:31 # jappstamm
    Ли Мейсон сын шлюхи

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  18. alexomck 30.12.2018 21:30 # alexomck
    Погба с компашкой, в первых матчах Солскйра, показали отношение к клубу и болельщикам. глуповатые глорики уже сглотнули и молятся на это гнильё:)

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  19. brown-ale 30.12.2018 21:30 # brown-ale
    МЮ воскрес!

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  20. januzaj00 30.12.2018 21:30 # januzaj00
    Чемпик можно начинать

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