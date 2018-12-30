Перерожденный "Юнайтед" разгромил "Борнмут"

В заключительном матче Премьер-Лиги 2018 года "Манчестер Юнайтед" показал игру в своих лучших традициях, разгромив "Борнмут" со счетом 4:1.

По сравнению с победой 3:1 над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Эшли Янг, Эрик Байи, Андер Эррера и Антони Мартиаль, заменив Диогу Далота, Фила Джонса, Фреда и Хуана Мату.



У "вишенок" Диего Рико, Джордон Айб и Джошуа Кинг вышли вместо Саймона Фрэнсиса, Джефферсона Лермы и Райана Фрэйзера.



Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд продемонстрировал выдающуюся технику на правом краю, обыграв Натана Аке с Рико и выложив мяч во вратарскую на ногу Поля Погба — 1:0.



Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз напряг голкипера "Борнмута" Асмира Беговича. Выдержав стартовый натиск, гости и сами попытались атаковать. На 26-й минуте Давид Де Хеа только плечом сумел остановить опаснейший удар головой Аке после подачи углового.



Сделав паузу, на 33-й минуте "дьяволы" удвоили свое преимущество. Андер Эррера забросил мяч на линию вратарской, а Погба опередил в воздухе Беговича и головой поразил цель — 2:0.



На исходе тайма хозяева сделали счет разгромным. Неманья Матич пасом из центрального круга отправил вперед Рэшфорда, но тот сместился на правый фланг, дождался подключения партнеров и вырезал мяч к воротам на Рэшфорда — 3:0.



Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "вишенками". Уже в компенсированное время Дэвид Брукс изловчился и сделал передачу внутри штрафной на голову Аке, который неотразимо пробил в ближний угол ворот — 3:1.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся демонстрировать более прагматичный футбол. Игра стала менее яркой, но "Борнмут" оказался напрочь лишен моментов.



На 72-й минуте едва вышедший на замену Ромелу Лукаку развил преимущество своей команды. Чудом избежав офсайда после передачи Погба, бельгиец выманил на себя защитника с голкипером, а затем поразил пустые ворота — 4:1.



На 75-й минуте Погба едва не оформил хет-трик, однако Бегович перевел дальний удар Поля в штангу.



Можно было бы сказать, что на этом игра закончилась, однако на 79-й минуте случилось еще одно заслуживающее внимания событие. Байи грубейшим образом сыграл в подкате против Райана Фрэйзера, за что получил от рефери красную карточку.



"Юнайтед" одержал очередную воодушевляющую победу при Сульшере, показав эмоциональный и немного бесшабашный футбол в первом тайме и взрослый расчетливый — во втором. Теперь "дьяволы" всего в трех очках от пятого "Арсенала", и зона Лиги Чемпионов уже не кажется такой уж недостижимой.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче