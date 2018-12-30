Перерожденный "Юнайтед" разгромил "Борнмут"
В заключительном матче Премьер-Лиги 2018 года "Манчестер Юнайтед" показал игру в своих лучших традициях, разгромив "Борнмут" со счетом 4:1.
По сравнению с победой 3:1 над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Эшли Янг, Эрик Байи, Андер Эррера и Антони Мартиаль, заменив Диогу Далота, Фила Джонса, Фреда и Хуана Мату.
У "вишенок" Диего Рико, Джордон Айб и Джошуа Кинг вышли вместо Саймона Фрэнсиса, Джефферсона Лермы и Райана Фрэйзера.
Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд продемонстрировал выдающуюся технику на правом краю, обыграв Натана Аке с Рико и выложив мяч во вратарскую на ногу Поля Погба — 1:0.
Вскоре "Юнайтед" еще несколько раз напряг голкипера "Борнмута" Асмира Беговича. Выдержав стартовый натиск, гости и сами попытались атаковать. На 26-й минуте Давид Де Хеа только плечом сумел остановить опаснейший удар головой Аке после подачи углового.
Сделав паузу, на 33-й минуте "дьяволы" удвоили свое преимущество. Андер Эррера забросил мяч на линию вратарской, а Погба опередил в воздухе Беговича и головой поразил цель — 2:0.
На исходе тайма хозяева сделали счет разгромным. Неманья Матич пасом из центрального круга отправил вперед Рэшфорда, но тот сместился на правый фланг, дождался подключения партнеров и вырезал мяч к воротам на Рэшфорда — 3:0.
Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "вишенками". Уже в компенсированное время Дэвид Брукс изловчился и сделал передачу внутри штрафной на голову Аке, который неотразимо пробил в ближний угол ворот — 3:1.
Во втором тайме "Юнайтед" принялся демонстрировать более прагматичный футбол. Игра стала менее яркой, но "Борнмут" оказался напрочь лишен моментов.
На 72-й минуте едва вышедший на замену Ромелу Лукаку развил преимущество своей команды. Чудом избежав офсайда после передачи Погба, бельгиец выманил на себя защитника с голкипером, а затем поразил пустые ворота — 4:1.
На 75-й минуте Погба едва не оформил хет-трик, однако Бегович перевел дальний удар Поля в штангу.
Можно было бы сказать, что на этом игра закончилась, однако на 79-й минуте случилось еще одно заслуживающее внимания событие. Байи грубейшим образом сыграл в подкате против Райана Фрэйзера, за что получил от рефери красную карточку.
"Юнайтед" одержал очередную воодушевляющую победу при Сульшере, показав эмоциональный и немного бесшабашный футбол в первом тайме и взрослый расчетливый — во втором. Теперь "дьяволы" всего в трех очках от пятого "Арсенала", и зона Лиги Чемпионов уже не кажется такой уж недостижимой.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
30.12.2018 21:25
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Последние комментарии:
Ну вот сейчас у маню будут два тяжелейших выезда, там и посмотрим на что годится этот Сульшер.
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Трепещите сучки. Манчестер Юнайтед вернулся.
Уле лучшая замена сэра Алекса. Любимчик, лучший форвард всех времен, лучший из лучших.
La verdad
(ответить)
Изи топ 4 для МЮ.
С победой Мумушнички!
(ответить)
Теперь "дьяволы" всего в пяти очках от пятого "Арсенала", и зона Лиги Чемпионов уже не кажется такой уж недостижимой.
ну хз, у маню легчайший календарь был, и судя по стате у них высочайшая реализация была в этих матчах. маловероятно, что это продолжится, возможно в ле пробьются по итогам, и то если аснл совсем поплывет. с мавриньо бы 3 победы итак взяли. просто команда стала чуть быстрее двигаться, и лишь на этом контрасте тупо им рисовать радужные перспективы.
погба нихуя не профи, хочет играет, не хочет не играет. для краткосрочного варианта такие футболисты годятся, на долгосрок нах не нужны
(ответить)
Тесаку червонец впаяли(((
(ответить)
Лучший заголовок за 2018 год на этом ресурсе
(ответить)
Насколько рамосов из 10-ти была красная карточка?
(ответить)
Что этот Сульшер себе позволяет?
Моуриний себе так вены вскроет.
(ответить)
с победой ! приятно смотреть на такой мю, другое дело, что соперники пока легкие
(ответить)
Теперь "дьяволы" всего в пяти очках от пятого "Арсенала"
в 3 а не в 5
с победой, всех с наступающим.
(ответить)
Азартная победа.Болельщиков поздравляю.Но не нужно предаваться эйфории:защиту нужно капитально укрепить.
(ответить)
НУ ушастый в этом году за МЮ
(ответить)
"Неманья Матич пасом из центрального круга отправил вперед Рэшфорда, но тот сместился на правый фланг, дождался подключения партнеров и вырезал мяч к воротам на Рэшфорда"
Рэш просто гений. А так игра на изиче, но опять-таки, все еще никаких выводов. Ну только что Погба явно переродился, или переобулся))
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Дьяволы с победой))
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МЮ в 3 очках от Арсенала.
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Че сука, завидуйте пидары!!!!!
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Ли Мейсон сын шлюхи
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Погба с компашкой, в первых матчах Солскйра, показали отношение к клубу и болельщикам. глуповатые глорики уже сглотнули и молятся на это гнильё:)
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МЮ воскрес!
(ответить)
Чемпик можно начинать
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