Сарри: "Теперь "Челси" в беде"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда оказалась "в беде" после потери с травмой нападающего Оливье Жиру.

В воскресенье Жиру вышел в стартовом составе "синих" и помог своей команде одержать минимальную победу на поле "Кристал Пэлас". В этом дерби Оливье отметился лишь двумя голами из офсайда.



Как раз в эпизоде со вторым незасчитанным голом Жиру получил травму. Теперь 32-летний француз, покидавший "Селхерст Парк" на костылях, присоединится в лазарете к Рубену Лофтус-Чику, Сеску Фабрегасу, Педро и Каллуму Хадсон-Одои, что весьма тревожит Сарри в преддверии насыщенного января.



"У него проблемы с лодыжкой. Я пока не знаю, насколько это серьезно. Нужно подождать до завтра. Позже вечером я узнаю первые результаты от доктора".



"Думаю, в последние пару дней нам не везет. Вчера в течение 10 минут травмы получили трое: Фабрегас, Лофтус-Чик и Дринкуотер. Сегодня мы потеряли Жиру. Также мы вынуждены обходиться без Педро и Хадсон-Одои".



"Теперь мы в беде, потому что в январе нам придется играть каждые три дня", — цитирует Сарри Evening Standard.