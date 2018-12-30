Сарри: "Теперь "Челси" в беде"

Оливье Жиру Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда оказалась "в беде" после потери с травмой нападающего Оливье Жиру.

В воскресенье Жиру вышел в стартовом составе "синих" и помог своей команде одержать минимальную победу на поле "Кристал Пэлас". В этом дерби Оливье отметился лишь двумя голами из офсайда.

Как раз в эпизоде со вторым незасчитанным голом Жиру получил травму. Теперь 32-летний француз, покидавший "Селхерст Парк" на костылях, присоединится в лазарете к Рубену Лофтус-Чику, Сеску Фабрегасу, Педро и Каллуму Хадсон-Одои, что весьма тревожит Сарри в преддверии насыщенного января.

"У него проблемы с лодыжкой. Я пока не знаю, насколько это серьезно. Нужно подождать до завтра. Позже вечером я узнаю первые результаты от доктора".

"Думаю, в последние пару дней нам не везет. Вчера в течение 10 минут травмы получили трое: Фабрегас, Лофтус-Чик и Дринкуотер. Сегодня мы потеряли Жиру. Также мы вынуждены обходиться без Педро и Хадсон-Одои".

"Теперь мы в беде, потому что в январе нам придется играть каждые три дня", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Жиру, Сарри, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 19:35

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  1. cristean2 30.12.2018 20:02 # cristean2
    Вот это я понимаю намек, прям жирнейший))

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  2. vyrentz 30.12.2018 19:56 # vyrentz
    Марата, Марата, нахуй нам не нада

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  3. chelsea-69 30.12.2018 19:55 # chelsea-69
    Глянул видать в блокнотик, а там Марата...
    Беда

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  4. alisson-beker 30.12.2018 19:51 # alisson-beker
    Икарди пилите со всей силы, ну или Стариджа на крайняк

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  5. ccchelsea 30.12.2018 19:38 # ccchelsea
    Выходите на рынок, делов то.

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