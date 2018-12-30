"Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место

Давид Сильва и Бернарду Силва Одержав дежурную победу 1:3 в гостях у "Саутгемптона", "Манчестер Сити" реабилитировался за два поражения подряд и вернулся на вторую строчку в Премьер-Лиге.

Относительно домашнего поражения 1:2 от "Вест Хэма" в старте у "святых" произошло шесть перестановок. Получили свой шанс 18-летний дебютант Кейн Рамси, Джек Стивенс, Джеймс Уорд-Проуз, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мохамед Эльюнусси и Чарли Остин.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал пятью изменениями на поражение 2:1 от "Лестера". Вернулись в команду Венсан Компани, Александр Зинченко, Фернандиньо, Давид Сильва и Рияд Махрез.

Гости могли открыть счет уже на пятой минуте, когда настырный Рахим Стерлинг выцарапал мяч в штрафной и короткой передачей вывел на удар Давида Сильву. Однако голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти совершил великолепный сейв.

Ответ хозяев последовал спустя четыре минуты, когда Остин неожиданно вышел один на один, но слишком отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона.

А на 10-й минуте "Сити" открыл счет. Бернарду Силва с правого края штрафной, практически от лицевой, выполнил передачу в центр площадки, куда ворвался Давид Сильва и нанес удар в касание — 0:1.

В дальнейшем "горожане" доминировали в игре, раз за разом приближаясь ко второму голу. Махрез сам не попал по воротам, тогда как удар Серхио Агуэро в упор был отражен Маккарти.

Впрочем, натиск гостей продолжался недолго. На 33-й минуте Остин сыграл на опережение при подаче углового и нанес удар головой, заставив Эдерсона совершить классный сейв на линии ворот.

Спустя еще четыре минуты "Саутгемптон" и вовсе сравнял счет. Хейбьерг обокрал зазевавшегося Зинченко, вошел в штрафную и нанес мощный удар, пока его не накрыли Эмерик Лапорт с Компани — 1:1.

На 43-й минуте Зинченко еще раз едва не подвел свою команду, уложив в своей штрафной Уорд-Проуза, однако рефери не стал вмешиваться в игру.

А перед самым перерывом "святые" были наказаны за свою расточительность. Сперва Уорд-Проуз совершил автогол, неудачно прервав прострел Рахима Стерлинга — 1:2. Затем Зинченко навесил на линию вратарской, а Агуэро без сопротивления пробил головой — 1:3.

Во втором тайме игра заметно поскучнела. Хозяева были надломлены, а гости предпочли не напрягаться. Из моментов можно вспомнить разве что удар Агуэро в перекладину на 59-й минуте.

Заключительным аккордом матча стала прямая красная карточку Хейбьергу на 85-й минуте за прыжок двумя ногами под Фернандиньо.

Судьба этого матча была решена в первом тайме. "Саутгемптон" имел немало моментов, однако ими не воспользовался и был наказан двумя голами "в раздевалку", после которых уже не смог оправиться. "Сити" реабилитировался за два поражения подряд, вернулся на вторую позицию в таблице и готов преследовать "Ливерпуль" в 2019 году.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 19:10

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 30.12.2018 20:09 # mdfjvnlabngmlas
    В следующем году однозначно возьмем апл.

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  2. contrario 30.12.2018 20:06 # contrario
    что за скам комментит? заепал флюродросить.

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  3. quavo 30.12.2018 20:05 # quavo
    Грузин выходи , погба на тебя писать будет. Кинка тоже

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  4. tvinkovod 30.12.2018 20:05 # tvinkovod
    несите почпе уже ЗМ, хуле тянуть

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  5. van-der-slav 30.12.2018 20:04 # van-der-slav
    Интересно псанчес тоже станет таким топером или все раавно будет унылым говном?

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  6. dragonishka 30.12.2018 20:04 # dragonishka
    Как же Погба воспрял, просто невероятно

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  7. ccchelsea 30.12.2018 20:03 # ccchelsea
    Пиздец, Погба просто обссывает всех фанатов МЮ.

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  8. januzaj00 30.12.2018 20:03 # januzaj00
    Погбууууууум дуплеееееет

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  9. van-der-slav 30.12.2018 20:03 # van-der-slav
    Погба просто ссыыыыыт на моура

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  10. quavo 30.12.2018 20:00 # quavo
    Бляя эти топари если сыграются в атаке, + санчес еще, то европу на колени ставить будут

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  11. highneken 30.12.2018 19:56 # highneken
    Нужен гол борнмута

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  12. mikkiynwa 30.12.2018 19:53 # mikkiynwa
    РЭШФОРД ЗВЕРЬ ЕБАТЬ
    ПРОСТО МАШИНА

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  13. melwood-lfc 30.12.2018 19:48 # melwood-lfc
    80 лямов на банке сидит?

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  14. mikkiynwa 30.12.2018 19:45 # mikkiynwa
    КАКОЙ ЖЕ РЭШФОРД ЗВЕРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111

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  15. quavo 30.12.2018 19:45 # quavo
    Рэшфорд дикий

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  16. electric 30.12.2018 19:40 # electric
    Тут 1.5 или 2.5 фонада голубой помойки? Объясните кто в теме.
    P.s. цыгане вернулись на страпон! Комоне!

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  17. gandalf 30.12.2018 19:39 # gandalf
    красив почба, ссыт на бестолковки последних жозефилов

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  18. novocaine 30.12.2018 19:38 # novocaine
    ну это гол имени Маркуса, что он творит

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  19. tvinkovod 30.12.2018 19:36 # tvinkovod
    пачпа продолжает тралеть моура

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  20. van-der-slav 30.12.2018 19:35 # van-der-slav
    Просто ссут на моура

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