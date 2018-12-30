"Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место
Одержав дежурную победу 1:3 в гостях у "Саутгемптона", "Манчестер Сити" реабилитировался за два поражения подряд и вернулся на вторую строчку в Премьер-Лиге.
Относительно домашнего поражения 1:2 от "Вест Хэма" в старте у "святых" произошло шесть перестановок. Получили свой шанс 18-летний дебютант Кейн Рамси, Джек Стивенс, Джеймс Уорд-Проуз, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мохамед Эльюнусси и Чарли Остин.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал пятью изменениями на поражение 2:1 от "Лестера". Вернулись в команду Венсан Компани, Александр Зинченко, Фернандиньо, Давид Сильва и Рияд Махрез.
Гости могли открыть счет уже на пятой минуте, когда настырный Рахим Стерлинг выцарапал мяч в штрафной и короткой передачей вывел на удар Давида Сильву. Однако голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти совершил великолепный сейв.
Ответ хозяев последовал спустя четыре минуты, когда Остин неожиданно вышел один на один, но слишком отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона.
А на 10-й минуте "Сити" открыл счет. Бернарду Силва с правого края штрафной, практически от лицевой, выполнил передачу в центр площадки, куда ворвался Давид Сильва и нанес удар в касание — 0:1.
В дальнейшем "горожане" доминировали в игре, раз за разом приближаясь ко второму голу. Махрез сам не попал по воротам, тогда как удар Серхио Агуэро в упор был отражен Маккарти.
Впрочем, натиск гостей продолжался недолго. На 33-й минуте Остин сыграл на опережение при подаче углового и нанес удар головой, заставив Эдерсона совершить классный сейв на линии ворот.
Спустя еще четыре минуты "Саутгемптон" и вовсе сравнял счет. Хейбьерг обокрал зазевавшегося Зинченко, вошел в штрафную и нанес мощный удар, пока его не накрыли Эмерик Лапорт с Компани — 1:1.
На 43-й минуте Зинченко еще раз едва не подвел свою команду, уложив в своей штрафной Уорд-Проуза, однако рефери не стал вмешиваться в игру.
А перед самым перерывом "святые" были наказаны за свою расточительность. Сперва Уорд-Проуз совершил автогол, неудачно прервав прострел Рахима Стерлинга — 1:2. Затем Зинченко навесил на линию вратарской, а Агуэро без сопротивления пробил головой — 1:3.
Во втором тайме игра заметно поскучнела. Хозяева были надломлены, а гости предпочли не напрягаться. Из моментов можно вспомнить разве что удар Агуэро в перекладину на 59-й минуте.
Заключительным аккордом матча стала прямая красная карточку Хейбьергу на 85-й минуте за прыжок двумя ногами под Фернандиньо.
Судьба этого матча была решена в первом тайме. "Саутгемптон" имел немало моментов, однако ими не воспользовался и был наказан двумя голами "в раздевалку", после которых уже не смог оправиться. "Сити" реабилитировался за два поражения подряд, вернулся на вторую позицию в таблице и готов преследовать "Ливерпуль" в 2019 году.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.12.2018 19:10
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В следующем году однозначно возьмем апл.
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что за скам комментит? заепал флюродросить.
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Грузин выходи , погба на тебя писать будет. Кинка тоже
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несите почпе уже ЗМ, хуле тянуть
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Интересно псанчес тоже станет таким топером или все раавно будет унылым говном?
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Как же Погба воспрял, просто невероятно
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Пиздец, Погба просто обссывает всех фанатов МЮ.
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Погбууууууум дуплеееееет
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Погба просто ссыыыыыт на моура
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Бляя эти топари если сыграются в атаке, + санчес еще, то европу на колени ставить будут
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Нужен гол борнмута
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РЭШФОРД ЗВЕРЬ ЕБАТЬ
ПРОСТО МАШИНА
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80 лямов на банке сидит?
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КАКОЙ ЖЕ РЭШФОРД ЗВЕРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111
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Рэшфорд дикий
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Тут 1.5 или 2.5 фонада голубой помойки? Объясните кто в теме.
P.s. цыгане вернулись на страпон! Комоне!
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красив почба, ссыт на бестолковки последних жозефилов
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ну это гол имени Маркуса, что он творит
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пачпа продолжает тралеть моура
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Просто ссут на моура
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