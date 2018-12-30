Николя Пепе не перейдет в "Арсенал" в январе
Вингер "Лилля" Николя Пепе исключил свой переход в "Арсенал" посреди сезона.
В 19 матчах этого сезона Лиги 1 Пепе отметился 12 голами и еще пять раз ассистировал партнерам. Своей игрой Николя привлек интерес некоторых больших клубов Европы, включая "Арсенал", во главе которого находится бывший тренер ПСЖ Унаи Эмери.
Однако 23-летний ивуариец имеет долгосрочный контракт и собирается задержаться в "Лилле" как минимум до конца сезона.
"Я совершенно точно завершу сезон в "Лилле". Как уже говорил наш президент, я принял решение, что доиграю этот сезон в "Лилле", и в январе ничего не случится".
"У меня есть контракт до 2022 года. Я хочу не только доиграть сезон здесь, но и пробиться с "Лиллем" в еврокубки. Почему бы и нет? Это было бы красиво", — сообщил Пепе в интервью La Voix du Nord.
30.12.2018 18:20
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Хватит ссать на Арсосал.
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