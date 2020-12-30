Сульшер: "Рэшфорд способнее, чем был я"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Маркус Рэшфорд является более талантливым игроком, чем был он.

В свое время Сульшеру не только довелось забить 206 голов за клуб с "Олд Траффорд", но и поработать наставником для таких нападающих, как Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Карлос Тевес.



Естественно, что болельщики часто сравнивают Рэшфорда и Сульшера, представителей двух поколений нападения "Юнайтед". Оле Гуннар считает Маркуса более способным игроком, но все равно видит вещи, которые он может улучшить в 21-летнем англичанине.



"Что касается физических атрибутов, скорости, силы и дальнего удара, то в этом отношении Маркус значительно превосходит меня. Но, возможно, я помогу ему немного лучше разбираться в штрафной, как это мог я".



"Я имею ввиду эти маленькие движения, которые ты совершаешь, чтобы освободиться, я имею ввиду хладнокровие возле чужих ворот".



"Маркусу 21. Он все еще учится. Больше всего я хочу видеть, чтобы он чувствовал себя спокойнее перед чужими воротами".



"Иногда я вижу, что он чересчур спешит с ударом. Он думает: "Я должен поскорее пробить". И вместо удара у него выходит просто пас голкиперу. Я всегда говорю в таких случаях, что ворота никуда не денутся", — цитирует Сульшера Daily Mail.