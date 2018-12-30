Канте принес "Челси" победу над "Пэлас"

Нголо Канте Гол в исполнении Нголо Канте обеспечил "Челси" минимальную победу над "Кристал Пэлас".

Относительно ничейного матча против "Кардиффа" на Boxing Day наставник "орлов" Рой Ходжсон произвел лишь одну перестановку в составе, доверившись Джеффри Шлюппу, а не Максу Майеру.

"Синие" из-за травмы недосчитались Педро, поэтому вместо него вышел Оливье Жиру. Росс Баркли заменил Матео Ковачича.

Команды начали матч в убаюкивающем темпе. Никто никуда не спешил, а моменты и удары отсутствовали.

Однако во второй половине тайма игра оживилась — благодаря исключительно "Челси". На 28-й минуте Жиру даже поразил чужие ворота, красиво пробив с левой ноги по летящему мячу, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Затем обратил на себя внимание Виллиан, который пробил со штрафного в штангу, а спустя минуту дальним ударом заставил голкипера совершить сейв в нижнем углу ворот.

После удара Виллиана был назначен угловой, розыгрыш которого завершился немного неуклюжей попыткой Баркли пробить через себя, стоя спиной к воротам. Мяч вновь угодил в штангу.

Давление "синих" было ощутимым, однако "Пэлас" выстоял до перерыва. Сами "орлы" за первые 45 минут так и не потревожили Кепу Аррисабалагу.

Зато во втором тайме гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Давид Луис выполнил длинную передачу на рывок Нголо Канте в штрафную, а француз технично принял мяч грудью и пробил через руки голкипера — 0:1.

Для хозяев больше не было смысла отсиживаться в обороне, они попытались ходить вперед, однако моментов у них от этого не прибавилось.

"Челси" по-прежнему владел инициативой и мячом, а также стал получать свободное пространство. Игра добавила в зрелищности, однако второй гол так и не случился. "Пэлас" весьма оживился в заключительные 10 минут, но не наиграл даже на свой первый за матч удар в створ.

"Челси" забил закономерный, но вместе с тем достаточно неожиданный гол, учитывая задействованных в комбинации игроков. Для полного счастья "синим" было бы неплохо забить второй, но в этот день "Пэлас" был настолько беззуб, что даже с одним голом результат не вызывает особых вопросов.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 16:55

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Последние комментарии:




  1. kos9k 30.12.2018 18:18 # kos9k
    Наибольшее количество очков по системе гол+пас в играх между топ-6, начиная с прошлого сезона.

    11 - Салах
    10 - Фирмино
    9 - Кейн, Эриксен
    8 - Сане
    7 - Азар, Мартиаль
    6 - Гюндоган
    5 - Лингард

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  2. highneken 30.12.2018 18:17 # highneken
    Надеюсь бернли хотя бы 3 не забьют. Заебали андердоги сочные експресы портить

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  3. ian 30.12.2018 18:15 # ian
    На кровати, которой зачали Омара, побывало больше мужчин, чем сегодня в гостевом секторе КП.
    На синюю помойку уже и фанаты ходить перестали.

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  4. mancityman 30.12.2018 18:15 # mancityman
    Просто ору с комментов портовых хуесосов)), как же у этих неудачников горит жопа от КОРОЛЕЙ))

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  5. ccchelsea 30.12.2018 18:15 # ccchelsea
    Это хуёво конечно, теперь Саут будет рвать жопу на Бридже.

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  6. kos9k 30.12.2018 18:13 # kos9k
    Салах первым набрал 20 очков по системе "гол+пас" (13 голов и семь передач) в 19 играх текущего сезона АПЛ.

    просто лучший!

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  7. gandalf 30.12.2018 18:11 # gandalf
    между донило и хуекером нет никакой разницы в скиллах, но с лфк выйдет хуекер...

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  8. mc-od 30.12.2018 18:10 # mc-od
    26.12.2018 20:54 # удалить
    mc-od

    Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))

    Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...

    Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))

    Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))

    C'MON CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1

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  9. naby-keita 30.12.2018 18:08 # naby-keita
    У Сити оборона немного лучше Арсеналовской
    Ливерпуль забьет по крайней мере 2 гола

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  10. toha-bludsikir 30.12.2018 18:08 # toha-bludsikir
    Мне кажется с VAR поставили бы пенальти в ворота королей. Блять такие клоуны на фланге.... зинченко дельф пиздос

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  11. tigerpool 30.12.2018 18:08 # tigerpool
    Надо наказать этих дыркачей

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  12. silva77 30.12.2018 18:08 # silva77
    Как нейтральный фан надо признать что такие пенки дать не стоит, саллах 2 раза и вчера ещё один против арса левые пенки, если мы дадим такие пенки на каждом матче будет по 10 пенка, и английский чемпионом будет превращатся в Ла лигу

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  13. fafanat 30.12.2018 18:06 # fafanat
    Судья сломал игру. Надо анально пакарать сити 3 числа

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  14. dannylucker 30.12.2018 18:06 # dannylucker
    пздц, левый фланг защиты просто аааааа

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  15. keremet 30.12.2018 18:05 # keremet
    вечно середняки отскакивают!

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  16. naby-keita 30.12.2018 18:05 # naby-keita
    Ипаный вест хэм сосет у бернлей
    Ставка горит пезда

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  17. gandalf 30.12.2018 18:05 # gandalf
    первая подачка королям от судей за 20 туров, а у отстрапоненных уже пожары в анусе

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  18. kos9k 30.12.2018 18:04 # kos9k
    в общем судья сделал свое дело, нужно это голубую хуйню выносить нахуй

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  19. stones24 30.12.2018 18:03 # stones24
    просто КОРОЛИ !!!

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  20. thegodfather 30.12.2018 18:01 # thegodfather
    ссал стерлингу прям на его усики

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