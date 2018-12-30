Канте принес "Челси" победу над "Пэлас"

Гол в исполнении Нголо Канте обеспечил "Челси" минимальную победу над "Кристал Пэлас".

Относительно ничейного матча против "Кардиффа" на Boxing Day наставник "орлов" Рой Ходжсон произвел лишь одну перестановку в составе, доверившись Джеффри Шлюппу, а не Максу Майеру.



"Синие" из-за травмы недосчитались Педро, поэтому вместо него вышел Оливье Жиру. Росс Баркли заменил Матео Ковачича.



Команды начали матч в убаюкивающем темпе. Никто никуда не спешил, а моменты и удары отсутствовали.



Однако во второй половине тайма игра оживилась — благодаря исключительно "Челси". На 28-й минуте Жиру даже поразил чужие ворота, красиво пробив с левой ноги по летящему мячу, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Затем обратил на себя внимание Виллиан, который пробил со штрафного в штангу, а спустя минуту дальним ударом заставил голкипера совершить сейв в нижнем углу ворот.



После удара Виллиана был назначен угловой, розыгрыш которого завершился немного неуклюжей попыткой Баркли пробить через себя, стоя спиной к воротам. Мяч вновь угодил в штангу.



Давление "синих" было ощутимым, однако "Пэлас" выстоял до перерыва. Сами "орлы" за первые 45 минут так и не потревожили Кепу Аррисабалагу.



Зато во втором тайме гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Давид Луис выполнил длинную передачу на рывок Нголо Канте в штрафную, а француз технично принял мяч грудью и пробил через руки голкипера — 0:1.



Для хозяев больше не было смысла отсиживаться в обороне, они попытались ходить вперед, однако моментов у них от этого не прибавилось.



"Челси" по-прежнему владел инициативой и мячом, а также стал получать свободное пространство. Игра добавила в зрелищности, однако второй гол так и не случился. "Пэлас" весьма оживился в заключительные 10 минут, но не наиграл даже на свой первый за матч удар в створ.



"Челси" забил закономерный, но вместе с тем достаточно неожиданный гол, учитывая задействованных в комбинации игроков. Для полного счастья "синим" было бы неплохо забить второй, но в этот день "Пэлас" был настолько беззуб, что даже с одним голом результат не вызывает особых вопросов.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче