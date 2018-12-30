Канте принес "Челси" победу над "Пэлас"
Гол в исполнении Нголо Канте обеспечил "Челси" минимальную победу над "Кристал Пэлас".
Относительно ничейного матча против "Кардиффа" на Boxing Day наставник "орлов" Рой Ходжсон произвел лишь одну перестановку в составе, доверившись Джеффри Шлюппу, а не Максу Майеру.
"Синие" из-за травмы недосчитались Педро, поэтому вместо него вышел Оливье Жиру. Росс Баркли заменил Матео Ковачича.
Команды начали матч в убаюкивающем темпе. Никто никуда не спешил, а моменты и удары отсутствовали.
Однако во второй половине тайма игра оживилась — благодаря исключительно "Челси". На 28-й минуте Жиру даже поразил чужие ворота, красиво пробив с левой ноги по летящему мячу, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Затем обратил на себя внимание Виллиан, который пробил со штрафного в штангу, а спустя минуту дальним ударом заставил голкипера совершить сейв в нижнем углу ворот.
После удара Виллиана был назначен угловой, розыгрыш которого завершился немного неуклюжей попыткой Баркли пробить через себя, стоя спиной к воротам. Мяч вновь угодил в штангу.
Давление "синих" было ощутимым, однако "Пэлас" выстоял до перерыва. Сами "орлы" за первые 45 минут так и не потревожили Кепу Аррисабалагу.
Зато во втором тайме гостям потребовалось только пять минут, чтобы открыть счет. Давид Луис выполнил длинную передачу на рывок Нголо Канте в штрафную, а француз технично принял мяч грудью и пробил через руки голкипера — 0:1.
Для хозяев больше не было смысла отсиживаться в обороне, они попытались ходить вперед, однако моментов у них от этого не прибавилось.
"Челси" по-прежнему владел инициативой и мячом, а также стал получать свободное пространство. Игра добавила в зрелищности, однако второй гол так и не случился. "Пэлас" весьма оживился в заключительные 10 минут, но не наиграл даже на свой первый за матч удар в створ.
"Челси" забил закономерный, но вместе с тем достаточно неожиданный гол, учитывая задействованных в комбинации игроков. Для полного счастья "синим" было бы неплохо забить второй, но в этот день "Пэлас" был настолько беззуб, что даже с одним голом результат не вызывает особых вопросов.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
30.12.2018 16:55
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Последние комментарии:
Наибольшее количество очков по системе гол+пас в играх между топ-6, начиная с прошлого сезона.
11 - Салах
10 - Фирмино
9 - Кейн, Эриксен
8 - Сане
7 - Азар, Мартиаль
6 - Гюндоган
5 - Лингард
(ответить)
Надеюсь бернли хотя бы 3 не забьют. Заебали андердоги сочные експресы портить
(ответить)
На кровати, которой зачали Омара, побывало больше мужчин, чем сегодня в гостевом секторе КП.
На синюю помойку уже и фанаты ходить перестали.
(ответить)
Просто ору с комментов портовых хуесосов)), как же у этих неудачников горит жопа от КОРОЛЕЙ))
(ответить)
Это хуёво конечно, теперь Саут будет рвать жопу на Бридже.
(ответить)
Салах первым набрал 20 очков по системе "гол+пас" (13 голов и семь передач) в 19 играх текущего сезона АПЛ.
просто лучший!
(ответить)
между донило и хуекером нет никакой разницы в скиллах, но с лфк выйдет хуекер...
(ответить)
26.12.2018 20:54 # удалить
mc-od
Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))
Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...
Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))
Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))
C'MON CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1
(ответить)
У Сити оборона немного лучше Арсеналовской
Ливерпуль забьет по крайней мере 2 гола
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Мне кажется с VAR поставили бы пенальти в ворота королей. Блять такие клоуны на фланге.... зинченко дельф пиздос
(ответить)
Надо наказать этих дыркачей
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Как нейтральный фан надо признать что такие пенки дать не стоит, саллах 2 раза и вчера ещё один против арса левые пенки, если мы дадим такие пенки на каждом матче будет по 10 пенка, и английский чемпионом будет превращатся в Ла лигу
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Судья сломал игру. Надо анально пакарать сити 3 числа
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пздц, левый фланг защиты просто аааааа
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вечно середняки отскакивают!
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Ипаный вест хэм сосет у бернлей
Ставка горит пезда
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первая подачка королям от судей за 20 туров, а у отстрапоненных уже пожары в анусе
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в общем судья сделал свое дело, нужно это голубую хуйню выносить нахуй
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просто КОРОЛИ !!!
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ссал стерлингу прям на его усики
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