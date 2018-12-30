Гвардиола: "Диас сам должен решить, уйдет ли из "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Браим Диас должен сам принять решение насчет возможного ухода из клуба.

Согласно слухам, "Реал" находится на пороге приобретения своего соотечественника за 15 миллионов фунтов. Сделка может быть подтверждена уже с открытием зимнего трансферного окна на следующей неделе.



Гвардиола такой информацией не располагает, но поскольку контракт 19-летнего испанца истекает уже в конце сезона, "Сити" бессилен в этой ситуации.



"У меня нет никакой новой информации насчет этого. Я знаю, что переговоры ведутся, но ничего нового я не знаю. Сегодня он тренировался с нами".



"Я ясно выразился по поводу этой ситуации на прошлой неделе. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить его и других молодых игроков, но они сами должны решить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.