Сульшер обсуждал с Вудвордом, останется ли он после окончания сезона

Оле Гуннар Сульшер признался, что обсуждал с исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" Эдом Вудвордом вопрос о том, останется ли он на тренерском мостике после окончания этого сезона.

Как известно, контакт норвежского специалиста, срочно выписанного из "Мольде" после увольнения Жозе Моуриньо на прошлой неделе, рассчитан только до конца сезона, однако Сульшер настолько воодушевляющим образом начал свою работу и говорит настолько правильные вещи, что уже сейчас слышатся призывы к Вудворду прекратить поиски другого кандидата на роль постоянного тренера.



По словам Оле Гуннара, он уже касался этой темы в беседе с Вудвордом, и они решили, что решение о возможном продлении сотрудничества будет принято в мае.



"Моя работа рассчитана на следующие пять месяцев, потому что затем я должен буду покинуть клуб, и кто-нибудь другой займет мое мое. Таков план, и такова моя задача на данный момент. Я здесь до конца мая — формально контракт истекает в конце июня, но в июне у нас будет не так много матчей — и в отведенное мне время я должен помочь игрокам понять суть "Манчестер Юнайтед".



"Конечно, результаты и тому подобное имеют значение, но я должен убедиться, что указал им правильный путь и помог им, чтобы затем, сидя здесь через год или два и видя игроков, которые показывают хороший футбол и выигрывают трофеи, я бы мог чувствовать себя частью этого".



"Конечно, каждый из нас амбициозен, но я сказал Эду владельцем, что постараюсь как можно лучше делать свою работу, и если в мае они решат назначить кого-нибудь другого, то великолепно, а если они решат назначить меня, уверен, мы договоримся", — сообщил Сульшер Sky Sports.