Гвардиола: "Сити" идет по чемпионскому графику"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда идет по вполне чемпионскому графику в плане набора очков.

Проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, "горожане" оказались отброшены на третью позицию в таблице. Однако Гвардиола по-прежнему считает, что его команда достойно выступает после чемпионства в прошлом сезоне и сохраняет все шансы на защиту титула.

"Пока что мы идем хорошо. Мы набрали 44 очка в первом круге. Если вы наберете столько же очков во втором круге, это будет 88 очков. С 88 очками вы станете чемпионами. Мы идем по чемпионскому графику".

"Большинство чемпионов за последние 20 лет выигрывали Премьер-Лигу с меньшим количеством очков. Поэтому мы выступаем довольно хорошо. Мы выступаем действительно хорошо".

"Конечно, у вас может не быть этого ощущения, потому что мы проиграли два последних матча, против "Кристал Пэлас" и "Лестера", и за последний месяц две команды опередили нас".

"Что мы можем сказать, когда "Ливерпуль" девять раз сохранил ворота на замке и забил кучу голов? Мы не можем сравниться с ними в этом отношении".

"Поэтому нас волнует только своя собственная игра. Мы должны побеждать "Саутгемптон", и если это произойдет, все вернется в норму", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 751

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 30.12.2018 14:09 # gidro-met
    просто победа МС, аминь

    (ответить)

  2. kolyandr 30.12.2018 14:04 # kolyandr
    48/8 на 51/15 по голам, очень просели с потерей фернандиньо
    И не 9 сухарей, а больше :)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: