Гвардиола: "Сити" идет по чемпионскому графику"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда идет по вполне чемпионскому графику в плане набора очков.
Проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, "горожане" оказались отброшены на третью позицию в таблице. Однако Гвардиола по-прежнему считает, что его команда достойно выступает после чемпионства в прошлом сезоне и сохраняет все шансы на защиту титула.
"Пока что мы идем хорошо. Мы набрали 44 очка в первом круге. Если вы наберете столько же очков во втором круге, это будет 88 очков. С 88 очками вы станете чемпионами. Мы идем по чемпионскому графику".
"Большинство чемпионов за последние 20 лет выигрывали Премьер-Лигу с меньшим количеством очков. Поэтому мы выступаем довольно хорошо. Мы выступаем действительно хорошо".
"Конечно, у вас может не быть этого ощущения, потому что мы проиграли два последних матча, против "Кристал Пэлас" и "Лестера", и за последний месяц две команды опередили нас".
"Что мы можем сказать, когда "Ливерпуль" девять раз сохранил ворота на замке и забил кучу голов? Мы не можем сравниться с ними в этом отношении".
"Поэтому нас волнует только своя собственная игра. Мы должны побеждать "Саутгемптон", и если это произойдет, все вернется в норму", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
30.12.2018 14:00
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просто победа МС, аминь
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48/8 на 51/15 по голам, очень просели с потерей фернандиньо
И не 9 сухарей, а больше :)
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